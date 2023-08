セール対象外

【取引注意事項】を記載しておりますので必ずプロフィールをご覧ください。

購入いただいた方は全てご理解ご了承いただいたものと見なします。

『お願い』

在庫を確認いたしますので、ご購入前に『必ず』コメントをください!

■ブランド:CALEE キャリー

■状態:新品未使用品

■サイズ:L

■平置き実寸(約cm)

ウエスト/股上/股下/裾幅/渡り幅/総丈

36(ゴム・ヒモ)/30.5/70/18.5/34/99.5

■カラー:アイボリー

■素材:ポリエステル64%コットン32%PU4%

■商品説明

CALEE・CUTRATEを多数出品しております!⇒ #CALEECUTRATECOLLECTION

メンズ商品多数出品中です!⇒ #メンズtashop

CALEE

2022AW

CL-22AW045

Bomber heat trade mark logo wappen relax sweat pants

価格:¥22,000

裏面をベロアの様な加工を施し作製された、高機能素材のリラックスパンツ。

縦横に伸縮性があり、保温性にも優れたボンバーヒート素材を使用。

オリジナルドローコードを採用し、フロント左ポケット部分にワッペン、バックポケット部分にはブランドのネームタグが付く仕様。

新品未使用タグ付きです!

裏側は毛布のようなベロア調起毛で暖かい素材です。

■発送方法

おまかせ送料無料!!

60710 リラックス

商品の情報 商品のサイズ L ブランド キャリー 商品の状態 新品、未使用

