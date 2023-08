C832

♣♣フォロワー様限定割引♣♣

¥~2999 ¥100円引き

¥3000〜 ¥5999 ¥200引き

¥6000〜 ¥9999 ¥400引き

¥10000〜 ¥500引き

★リピートしてくれた方は更に割引!!

詳しくはプロフィールをご覧下さい。

★以下のハッシュタグで当店のアイテムが一覧で

ご覧頂けます!!

︎︎︎︎︎︎☑︎全てのアイテム⬇

#古着屋9chord

︎︎︎︎︎︎☑︎全てのトップス⬇

#9chord_tops

︎︎︎︎☑︎その他のミリタリー⬇

#9chord_military

~商品詳細~

スウェーデン軍より、大人気のM59ライナーです。

M59フィールドコートのライナーとして使われていた物ですが、ライナー単体でのデザイン性が非常に

高くファッションに取り入れやすいアイテム。

リバーシブルでも着用可能でコーデの幅が広がります。

スウェーデン軍特有のオリーブグリーンカラーで

ミリタリーの中でも無骨すぎないのでメンズ、

レディース共におすすめです!!

春、秋、冬長いシーズン使って頂けます。

ユーロヴィンテージ、フレンチヴィンテージ、

フレンチワークがお好きな方にも!

「ブランド」

・ スウェーデン軍

「素材」

・恐らくコットン ポリエステル アクリル

「サイズ」

・こちら表記タグなし C48相当

着丈 88

肩幅 47

身幅 62

「カラー」

・オリーブグリーン

「状態」

・年代物のため経年変化による毛玉や汚れなど

使用感はございますが、雰囲気があり古着に

慣れている方であれば安心して着用可能です。

同じアイテム数点ございますので、

画像と異なり色味やデザインなど個体差はござい

ますのでご了承くださいませ。

また1本ずつ検品後、タグや大きなダメージ

などは撮影して掲載しております。

小穴焦げあり。

他にもアメリカ軍、イギリス軍、フランス軍、ドイツ軍、イタリア軍、スウェーデン軍、ロシア軍、チェコ軍、スイス軍、オランダ軍などユーロミリタリーやeuro vintage、French vintageもございます。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

