Callaway epic max エピックマックス ドライバー 2021年モデルです!メーカー希望小売価格は84,700円 ロフト角は「10.5°」フレックスは「SR」右打ちシャフトはDiamana 40 for Callaway右利き用商品は発送まで清潔かつ大切に保管しております。※明細書、保証書同梱(2025年1月までの2年保証)配送方法は追跡サービスと補償サポートを受けられる公式配送サービスで発送するので安心安全です。着実な取引を心がけ誠意をもって対応致します。※値下げ交渉はご遠慮くださいm(_ _)m=============================■2021年モデル◇やさしく、つかまえて飛ばせるMAXドライバー◇JAILBREAK AI スピードフレーム テクノロジーFLASHフェースSS21トライアクシャル◇カーボンクラウン&ソールぺリメーター・ウェイティング■左右:右■ヘッド素材・製法(フェース):鍛造 FS2S チタン/FLASHフェースSS21■ヘッド素材・製法(ボディ):8-1-1チタンボディ+トライアクシャル・カーボンクラウン&ソール+ぺリメーターウェイト約12g■付属ヘッドカバー:有■付属品:専用トルクレンチ■ルール適合■シャフト名:Diamana 40 for Callaway■ロフト角(度):9゜/・9.0 10.5゜/・10.5■ライ角(度):9゜/59.0 10.5゜/59.0■ヘッド体積(cc):9゜/460 10.5゜/460■クラブ長さ(インチ):9゜/45.75 10.5゜/45.75■バランス:9゜/D0 10.5゜/D0■重心角(度):9゜/非公開 10.5゜/非公開■重心距離(mm):9゜/非公開 10.5゜/非公開■シャフト重量(g):R/41 S/44 SR/42■トルク:R/6.1 S/5.6 SR/5.8=============================#エピック#EPIC#新作#2021モデル#Diamana#ディアマナ#マスターズ

