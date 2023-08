公式の DSQUARED2 COOL CROPPEDデニム50 デニム/ジーンズ

DSQUARED2 COOL CROPPED

DSQUARED2 COOL CROPPEDクラッシュ加工ブリーチ加工ダメージ加工裏当てあり地肌は見えませんノンストレッチサイズ50 私178/78で52サイズ履いてます着丈98前後ウエスト平置き43前後股下72前後裾幅15 裾は切りっぱなしのデザインインパクトあるダメージ感テーラードジャケット 革靴でCOOLにニット プルオーバーなどなど合わせるもので 更なるカッコ良さをご自身で探す楽しみ満載のデザイン!SS2021年の処分価格です!保存状態も新品そのままです!半値以下の価格です!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディースクエアード 商品の状態 新品、未使用

