ベアブリック BWWT hf 400% BE@RBRICK 藤原ヒロシ 茶

メディコムトイ

WORLD IS MINE

BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR

The 5th Issue

BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR

記念限定

2006年4月発送

BE@RBRICK No.000

ベアブリック 400% hf 茶 BWWT

WORLD WIDE TOUR hf 400'

WORLD WIDE TOUR BE@RBRICK

HF(B) 400%

撮影のため、箱から取り出しました。

ブリスターケースから出していませんし、もちろん、飾ったりもしていませんので新品とさせて頂いています。

箱は経年していますので、ダメージ等あります。

ご了承願います。

また、箱の大きさとブリスターケースの大きさが合っていないのか、ブリスターが歪んでいます。

茶はメルカリではあまり出品を見ないです。

フィギュア種類...コレクションフィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

