超特急 Blu-ray

「BULLET TRAIN ONLINE SPECIAL LIVE 「Superstar」」

完全受注限定生産商品(WIZYでの限定販売商品)

【仕様】Blu-ray×4枚+CD1枚=5枚組

・DISC-1:DAY1(2020年12月25日公演)

・DISC-2:DAY2(2020年12月26日公演)

・DISC-3:DAY3(2020年12月27日公演)

・DISC-4:メイキング・「Welcome To 夢の青春8きっぷ」(第一夜〜第三夜)

・「超Superstar」(音楽CD)

※ 早期予約特典 ポストカード18枚コンプリートセット(DAY1~DAY3セット全種)もお付けします。

ブックレットは1度開いております。

全て一度視聴済みです。

ポストカードも1度開封し、中身を確認しております。

ケースに少しスレはありますが、目立ちません。

中身に問題はありません。

自宅保管の為、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。

即購入可

翌日発送可能

大幅値下げは考えておりません。

ご質問等あれば、気軽にコメント下さい(*^^*)

超特急 限定版 Blu-ray ライブ DVD EBiDAN エビダン

カイ リョウガ タクヤ ユーキ タカシ シューヤ マサヒロ アロハ ハル

小笠原海 船津稜雅 草川拓弥 村田祐基 松尾太陽 志村秀哉 森次政裕 高松アロハ 柏木悠

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

