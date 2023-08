特価 美品　AURALEE チェック マキシ ワンピース 黒　1 ロングワンピース

AURALEE

SUPER LIGHT WOOL CHECK MAXI ONE-PIECE

color 黒 チェック

サイズ1

着丈:129cm

身幅:63cm

裾幅:69cm

肩幅:52cm

袖丈:56cm

※クリーニング済み

数回着用

購入したものの着る機会があまりないので、綺麗なうちにお譲り致します。

お探しの方いかがでしょうか?

気になる方はコメントお願いします。

お値段交渉承ります。

自宅保管、一度人の手に渡ったものですのでご理解頂ける方のみ購入下さい。

ノンクレーム ノンリターンでお願い致しますm(__)m

ameri styling HYKE

the shinzone シンゾーン

plage ROKU TOGA

ELIN jonnlynx

rim.ark リムアーク

fumika uchida ETRE TOKYO

archi アーキ mame

pheeny SOLOV TAN CIROI

PONTI ポンティ UN3D argue

jun mikami LILI MEEK

Pelleq ペレック

オーラリー auralee

NOWOS ノーウォス

MAISON EUREKA

Drawer yori casa fline

PERVERZE INSCRIRE

THE Dallas stein

cinoh elendeek

fill the bill akira naka

SHINME リトルスージー

kiira kei shirahata

袖丈···長袖

カラー···ブラック

柄・デザイン···チェック

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド オーラリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

AURALEE SUPER LIGHT WOOL CHECK MAXI ONE-PIECE color 黒 チェックサイズ1着丈:129cm身幅:63cm裾幅:69cm肩幅:52cm袖丈:56cm※クリーニング済み数回着用購入したものの着る機会があまりないので、綺麗なうちにお譲り致します。お探しの方いかがでしょうか?気になる方はコメントお願いします。お値段交渉承ります。自宅保管、一度人の手に渡ったものですのでご理解頂ける方のみ購入下さい。ノンクレーム ノンリターンでお願い致しますm(__)mameri styling HYKE the shinzone シンゾーン plage ROKU TOGA ELIN jonnlynx rim.ark リムアークfumika uchida ETRE TOKYOarchi アーキ mamepheeny SOLOV TAN CIROIPONTI ポンティ UN3D arguejun mikami LILI MEEKPelleq ペレック オーラリー auralee NOWOS ノーウォスMAISON EUREKADrawer yori casa flinePERVERZE INSCRIRETHE Dallas steincinoh elendeekfill the bill akira naka SHINME リトルスージーkiira kei shirahata袖丈···長袖カラー···ブラック柄・デザイン···チェック季節感···春、秋、冬

