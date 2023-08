イブサンローランのスカートセットアップです。

YSLらしいサファリ風の雰囲気が魅力的。

高級貝ボタンにYSL刻印がさりげない高級感。

⭐︎詳細

⭐︎サイズ表記:

36

⭐︎カラー:

ブラック系 黒

⭐︎素材:

ジャケット

表地

リネン 100%

裏地

キュプラ 100%

スカート

同上

⭐︎サイズ詳細

・ジャケット

着丈 55cm

身幅 46cm

肩幅 35cm

袖丈 28cm

・スカート

ウエスト 32cm

スカート丈 58cm

*素人採寸の為、誤差はお許しください

⭐︎状態 :

目立つ傷や汚れはありません。

⚠️検品はしていますが見落とし等もあるかもしれないので、

気になる方はコメントでご質問ください。

古着に理解ある方のみ購入お願いします。

⚠️

気になる点などは入念なチェックの上記載させていただいていますがあくまで中古品です。

特に匂いなど個人によって感じ方の違う部分につきましては

トラブルになる可能性があります。

デリケートな方、完品をお求めの方はトラブルの元になりますのでご購入はご遠慮いただくようお願い致します

☆気になる事があればコメントお願いします。

値下げ対応もお気軽にご相談ください!

管理番号:19307191

商品の情報 商品のサイズ S ブランド イヴサンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

イブサンローランのスカートセットアップです。YSLらしいサファリ風の雰囲気が魅力的。高級貝ボタンにYSL刻印がさりげない高級感。⭐︎詳細⭐︎サイズ表記: 36 ⭐︎カラー: ブラック系 黒⭐︎素材:ジャケット表地 リネン 100%裏地 キュプラ 100% スカート同上⭐︎サイズ詳細・ジャケット 着丈 55cm 身幅 46cm 肩幅 35cm 袖丈 28cm・スカート ウエスト 32cm スカート丈 58cm*素人採寸の為、誤差はお許しください⭐︎状態 :目立つ傷や汚れはありません。⚠️検品はしていますが見落とし等もあるかもしれないので、気になる方はコメントでご質問ください。古着に理解ある方のみ購入お願いします。⚠️気になる点などは入念なチェックの上記載させていただいていますがあくまで中古品です。特に匂いなど個人によって感じ方の違う部分につきましてはトラブルになる可能性があります。デリケートな方、完品をお求めの方はトラブルの元になりますのでご購入はご遠慮いただくようお願い致します☆気になる事があればコメントお願いします。値下げ対応もお気軽にご相談ください!管理番号:19307191

