人気のオスプレイです^ ^

大切に使っておりましたので、まだまだ使えると思います。写真には映りづらい傷や汚れなどはありますので、気になる方はご遠慮くださいませ( ; ; )

オスプレイを背負って、自転車?バイク?山登り?キャンプでモテモテですねー♡

他にもバッグ、レディースアパレル、メンズアパレル等を多数出品してます。 是非ご覧ください! → #AYAのアパレル特売ステージ

【商品】

Brand:OSPREY オスプレイ オスプレー

■Category: kode コード 22(リュク バックパック ザック)

■Color:ブラック×グレー

■size:L

■Details:バックカントリー向けに設計されたザック/バックパネルアクセス、スキー・ボード取付可能、ゴーグル用ポケット、ヘルメットホルダー、凍結防止ハイドレーションホーススリーブ、雪の付着を最小限に抑えるバックパネル、大型ヒップベルトなど

【状態】

中古品ではありますが、汚れや傷もなく全体的に綺麗な状態です。

【梱包 配送】

プチプチで丁寧に梱包致します。 配送は佐川急便を予定しております。

【出品者】

喫煙者なし。

ペット飼育なし。

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

ザック

定番

バックカントリー

リュック

リュックザック

リュックサック

バック

バッグ

ケース

スキー

スノボ

サイクリング

ハイク

22

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

