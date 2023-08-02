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【別倉庫からの配送】 LOEWE 23ss ロエベ　ハウル　カルシファーポケット 黒男女兼用 Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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23ssロエベ　黒Tシャツ
新品EMPORIO ARMANI 3R1TZ3 1JSAZ 0999ロゴT XL
ハウル　
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状態 新品未使用、 タグ付き
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M サイズ
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身幅：52cm。着丈: 71cm。肩幅48cm。袖丈21cm
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※お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。
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商品に少しでも気になる点、不安、不信感などがある方は、ご購入をお控え下さい。
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※ 並行輸入品は国内正規品と比べて検品の基準などの過程も異なりますので、縫製の甘い部分などがある可能性がございます。商品に完璧を求められる場合は国内正規販売店でのご購入をお勧め致します

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23ssロエベ　黒Tシャツハウル　状態 新品未使用、 タグ付きM サイズ身幅：52cm。着丈: 71cm。肩幅48cm。袖丈21cm平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。イタリア正規店から取り寄せをしました※お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。商品に少しでも気になる点、不安、不信感などがある方は、ご購入をお控え下さい。 ※ 並行輸入品は国内正規品と比べて検品の基準などの過程も異なりますので、縫製の甘い部分などがある可能性がございます。商品に完璧を求められる場合は国内正規販売店でのご購入をお勧め致します

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12分钟前

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