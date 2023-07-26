【クーポン対象外】 即発送 FW19 KITH Lax Tee 新品未使用 日本未発売 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
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|キス
|商品の状態
|新品、未使用
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新品未使用※画像1.2はイメージです。カラー ホワイト※グレーも出品中サイズ XL型番 kh3575-101※画像1.5はイメージです。 素人保管になりますので、細かな点が気になる方は入札をお控えいただく事をお勧めします。※他にも多数出品しています。※質問あれば遠慮なく連絡ください。購入後24時間以内にお支払い頂ける方のみご購入をお願い致します。（要相談）商品が到着した翌日までには受け取り確認の方をお願い致します。上記の約束が守られない場合取り引き停止、キャンセルと致しますのでご了承下さい。fcrbエフシーアールビー supreme シュプリーム nike dunk ナイキダンク air force エアフォース air jordan エアジョーダン challenger チャレンジャー kith キス palace パレス soph ソフ acg the north face ノースフェイス NEIGHBORHOODネイバーフッドwtapsダブルタップスapeエイプoff whiteオフホワイトVirgilバージルサカイsacaiair maxエアマックスYEEZY BOOST 350イージーブーストnikelabphazer tokyoSTUSSYカラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック
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