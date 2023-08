品質一番の ロシア軍 プリズナージャケット ミリタリー セットアップ ミリタリージャケット

プリズナーセットアップ

サイズ: M〜L

炭黒

ロシア軍のプリズナーセットアップになります

コットン生地で、囚人用の衣服だったため、しっかりとした作りではありませんが、古着・ミリタリー好きであれば気にならないかと思います。

ジャケットはカバーオールタイプ、パンツはベイカーパンツタイプになります。

dead stockからワンウォッシュした後乾燥機をかけた状態なので縮みは出ないかと思います

年代物(年代は不明)・生地の特性上ややほつれやなどもあります。

古着にご理解ある方のみお取引お願いします

[ジャケット]

着丈: 66cm

身幅: 61cm

肩幅: 51cm

袖丈: 58cm

[パンツ]

ウエスト(平置き): 45cm

腿幅: 32cm

わたり幅: 21cm

総丈: 95cm

股下: 68cm

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···コットン

ジップ・ボタン···ボタン留め

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 傷や汚れあり

