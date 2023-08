超歓迎された Christian Dior◆ライラックスカート◆クリスチャンディオール ひざ丈スカート

ご覧頂きありがとうございます(*´ω`*)

クローゼット整理のため色々と出品致します。

Christian Diorの素敵なレディスカート。

購入後 室内で試着し、クローゼットにしまっておりました。

美品です( *´꒳`*)

手の込んだくるみボタン、絶妙なカッティングでスタイルアップさせてくれる贅沢なお品です(❁´ω`❁)

タックが気になるお腹をカバーしてくれます。

揺れる裾がフェミニン♪

Diorの象徴、くるみボタンがあしらわてエレガント♡

柔らかいライラックのカラーが本当に素敵です。

素材 アセテート68% ビスコース32%

色 ローズパープル

右サイドスリット

サイズ 40(フランスサイズ)

平置き実寸は↓↓↓

着丈 69/72cm (後ろが少し長いマーメイドタイプ)

ウエス34cm ヒップ 47cm

少しローライズにしてMサイズの方に、ジャストウエストでLサイズの方に向いていると思います。

クレメンツリベイロのスカートです。

コンパクトに梱包しますので、到着後ハンガー干しや

スチームなどで整えてくださいませ(❁´ω`❁)

基本的に平日ご購入は当日か翌日に発送しております。

週末は郵便局がお休みなので、週明けの発送になる事がございます。

お急ぎの方は事前にコメントよりご相談くださいませ。

お値下げは不可でお願いいたします(*´`*)

Christian Dior◆ライラックスカート◆クリスチャンディオール



他サイトにも出品しておりますので売り切れの場合はご了承くださいm(_ _)m

気持ちの良いお取引を心がけておりますので、

着用していませんが、家庭での保管期間のあるお品ですので、過剰なご期待の方や潔癖な方、生地特有のアタリなど、僅かな点も気になる方は、良くご検討の上でご判断くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます(*´ω`*)クローゼット整理のため色々と出品致します。Christian Diorの素敵なレディスカート。購入後 室内で試着し、クローゼットにしまっておりました。美品です( *´꒳`*)手の込んだくるみボタン、絶妙なカッティングでスタイルアップさせてくれる贅沢なお品です(❁´ω`❁)タックが気になるお腹をカバーしてくれます。揺れる裾がフェミニン♪Diorの象徴、くるみボタンがあしらわてエレガント♡柔らかいライラックのカラーが本当に素敵です。素材 アセテート68% ビスコース32% 色 ローズパープル 右サイドスリットサイズ 40(フランスサイズ)平置き実寸は↓↓↓着丈 69/72cm (後ろが少し長いマーメイドタイプ) ウエス34cm ヒップ 47cm少しローライズにしてMサイズの方に、ジャストウエストでLサイズの方に向いていると思います。コンパクトに梱包しますので、到着後ハンガー干しやスチームなどで整えてくださいませ(❁´ω`❁)基本的に平日ご購入は当日か翌日に発送しております。週末は郵便局がお休みなので、週明けの発送になる事がございます。お急ぎの方は事前にコメントよりご相談くださいませ。お値下げは不可でお願いいたします(*´`*)他サイトにも出品しておりますので売り切れの場合はご了承くださいm(_ _)m気持ちの良いお取引を心がけておりますので、着用していませんが、家庭での保管期間のあるお品ですので、過剰なご期待の方や潔癖な方、生地特有のアタリなど、僅かな点も気になる方は、良くご検討の上でご判断くださいませ。

