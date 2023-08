『1年保証』 wales Adidas Bonner 28.5 samba スニーカー

WALES BONNER × ADIDAS ORIGINALS WB SAMBA NUBUCK ウェールズ・ボナー × アディダス オリジナルス サンバ

商品名 : WALES BONNER SAMBA

ブランド・メーカー:adidas

サイズ:28.5cm

新品未使用

DSMGオンラインにて購入。

ご希望であれば個人情報部分を切り取ったドーバーの納品書もお送りします。

即日配送可能です。

何卒よろしくお願いいたします。

ウェールズボナー

Wales Bonner

Samba og サンバ

Sporty rich

US10.5

UK10

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

