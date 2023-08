【商品説明】

・"HOOK-UPS"(フックアップス)は、1994年にアグレッシブスケーターの「ジェルミ・クライン」が設立したスケートブランドです。

・彼は熱狂的な日本マニアであり、90年代初頭のアニメや日本の同人コミック、アニメゲームなどのサブカルチャーにインスパイアを受けたスケートアイテムを展開しています。

・こちらは現行物ではなく90年代の当時物の希少なスウェットです。

・不思議の国のアリスをモチーフとしたデザイン。毒々しいキノコの上で股を広げ一服するアリスというHOOK-UPSらしい過激なプリントの1枚です。

90s USA製 "HOOK-UPS" 不思議の国のアリス スウェットシャツ



【素材】

・コットン90% ポリエステル10%

【色】

・ネイビー

【状態】

・全体的に少々使用感がありますが、特に目立つダメージや汚れなどなく良いコンディションです。

【サイズ】

◼︎表記

・M(実寸L程度)

◼︎実寸(平置きにて/単位 cm)

・肩幅:60

・身幅:59

・着丈:72

・袖丈:52

★迅速、丁寧な対応を心掛けますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

ビンテージ

USA製

HOOK UPS

スケボー

Tシャツ

アニメ

powell

Santa Cruz

Thrasher

nike

着用

AKIRA

攻殻機動隊

#kev0k

