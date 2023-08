【500円引きクーポン】 2022 M ノースフェイス TNFカモ バルトロライトジャケット ノベルティ ダウンジャケット

【2022秋冬】THE NORTH FACE ND92241 Novelty Baltro Light Jacket ノベルティー バルトロ ライトジャケット TNFカモ(TF)ノースフェイス

M 試着のみの未使用品

KATIONで購入の正規品です。

定価66,000円(税込) 2022年秋冬 ND92241です。

室内で試着のみです。タグは切ってあります。

サイズが合わなかったので売ることにしました。

人気商品、人気サイズですのでお早めに。

【Fabric】<表地>30D GORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER Insulated Shell(2層)(表側:ナイロン100%、裏:ePTFE)<中わた>GreenRecycled CLEANDOWN光電子(ダウン72%、レーヨン20%、その他の羽毛8%)<裏地>Nylon Taffeta(ナイロン100%)

真冬の天体観測や雪上ハイクにも対応できる、高い保温性を持つ防寒ジャケット。GORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER 2層構造を使用。防風性とともに耐水性もあり、雪や小雨程度の濡れを遮ります。中わた入りの内襟や前ファスナーのダブルフラップなどでコールドスポットを徹底的に排除。携行に便利なスタッフサック付きです。

1年前に購入

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

