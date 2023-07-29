【500円引きクーポン】 2022 M ノースフェイス TNFカモ バルトロライトジャケット ノベルティ ダウンジャケット

【2022秋冬】THE NORTH FACE ND92241 Novelty Baltro Light Jacket ノベルティー バルトロ ライトジャケット TNFカモ（TF）ノースフェイス
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定価66,000円（税込） 2022年秋冬 ND92241です。
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室内で試着のみです。タグは切ってあります。
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【Fabric】＜表地＞30D GORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER Insulated Shell（2層）（表側：ナイロン100％、裏：ePTFE）＜中わた＞GreenRecycled CLEANDOWN光電子（ダウン72％、レーヨン20％、その他の羽毛8％）＜裏地＞Nylon Taffeta（ナイロン100％）
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真冬の天体観測や雪上ハイクにも対応できる、高い保温性を持つ防寒ジャケット。GORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER 2層構造を使用。防風性とともに耐水性もあり、雪や小雨程度の濡れを遮ります。中わた入りの内襟や前ファスナーのダブルフラップなどでコールドスポットを徹底的に排除。携行に便利なスタッフサック付きです。
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ザノースフェイス
|商品の状態
|新品、未使用
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【2022秋冬】THE NORTH FACE ND92241 Novelty Baltro Light Jacket ノベルティー バルトロ ライトジャケット TNFカモ（TF）ノースフェイスM 試着のみの未使用品 KATIONで購入の正規品です。定価66,000円（税込） 2022年秋冬 ND92241です。室内で試着のみです。タグは切ってあります。サイズが合わなかったので売ることにしました。人気商品、人気サイズですのでお早めに。【Fabric】＜表地＞30D GORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER Insulated Shell（2層）（表側：ナイロン100％、裏：ePTFE）＜中わた＞GreenRecycled CLEANDOWN光電子（ダウン72％、レーヨン20％、その他の羽毛8％）＜裏地＞Nylon Taffeta（ナイロン100％）真冬の天体観測や雪上ハイクにも対応できる、高い保温性を持つ防寒ジャケット。GORE-TEX INFINIUM WINDSTOPPER 2層構造を使用。防風性とともに耐水性もあり、雪や小雨程度の濡れを遮ります。中わた入りの内襟や前ファスナーのダブルフラップなどでコールドスポットを徹底的に排除。携行に便利なスタッフサック付きです。#ダウンジャケット#バルトロライトジャケット #ノースフェイス#THENORTHFACE#バルトロ#バルトロM#baltro#baltrom#シュプリーム#Supreme#nd91950#ND91950#完売品#入手困難#デナリ#レトロX#バルトロライト#マウンテンダウン#マウンテンライトジャケット#ケルプタン#スノーピーク#キャンプ#アウトドア#コールマン#BALTROLIGHTJACKET#Baltoro#バルトロ#バルトロライトジャケット#ND92240#ND92241
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|M
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|ザノースフェイス
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|新品、未使用