熱い販売 magic BTS shop 新品未再生 DVD 新品 釜山 韓国 マジショ K-POP/アジア

♡ 2019 BTS 5TH MUSTER [MAGIC SHOP] DVD

weverse 公式 購入

開封のみしました。新品、未再生、抜けなしです。

現在は完売で購入できないものです。

ランダムフォトはRMです。

シュリンクもお渡しします。写真7、8枚目

weverse (公式)で購入しました。

2021/4/17 に開催されたBANG BANG CON 21で流れたマジックショップ (ペンミ)釜山の映像も含んでいます。

リージョンコードが違う為、リージョンフリーの機器かPCでしたら再生できるようです。

字幕は韓国語、中国語、英語です。

間違えて購入されてもキャンセルは受け付けませんので、ご確認の上ご購入お願いいたします。

[SPEC]

1. OUTBOXサイズ: 162x237x47mm

2. DIGIPACKサイズ: 140x189mm

3. 4 DISCS

音声: DIGITAL STEREO

字幕: 韓国語 / 中国語 / 英語

リージョンコード: 1,3,4,5,6

DURATION: DISC 1,2,3,4 ABOUT 450 MINS

4. PHOTOBOOKサイズ: 140x189mm / 156p

5. POP-UP BOXサイズ: 180x107x30mm / 1個

6. INVITATION CARDサイズ: 117.5x175mm / 1枚

7. フォトカード(トレカ) サイズ: 54x86mm / ランダム 1枚

⭕️即購入可能

❌バラ売り不可

ℹ️プチプチで梱包

ℹ️ご購入前にプロフのご確認をお願いいたします*ᴗ ᴗ)⁾⁾♡

⚠️返品キャンセルはできません。

⚠️初期不良、対応しかねますのでご了承ください。

⚠️新品ですが、自宅保管、素人保管のため、完全美品をお求めの方はご遠慮ください。

==

公式 防弾少年団 バンタン BTS bts 韓国 テテ テヒョン キムテヒョン V グク ジョングク ジン ソクジン ユンギ シュガ suga ホソク JHOPE J-HOPE ナムジュン RM ジミン jimin マジショ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

♡ 2019 BTS 5TH MUSTER [MAGIC SHOP] DVDweverse 公式 購入開封のみしました。新品、未再生、抜けなしです。現在は完売で購入できないものです。ランダムフォトはRMです。シュリンクもお渡しします。写真7、8枚目weverse (公式)で購入しました。2021/4/17 に開催されたBANG BANG CON 21で流れたマジックショップ (ペンミ)釜山の映像も含んでいます。リージョンコードが違う為、リージョンフリーの機器かPCでしたら再生できるようです。字幕は韓国語、中国語、英語です。間違えて購入されてもキャンセルは受け付けませんので、ご確認の上ご購入お願いいたします。[SPEC] 1. OUTBOXサイズ: 162x237x47mm2. DIGIPACKサイズ: 140x189mm3. 4 DISCS音声: DIGITAL STEREO字幕: 韓国語 / 中国語 / 英語リージョンコード: 1,3,4,5,6DURATION: DISC 1,2,3,4 ABOUT 450 MINS4. PHOTOBOOKサイズ: 140x189mm / 156p5. POP-UP BOXサイズ: 180x107x30mm / 1個6. INVITATION CARDサイズ: 117.5x175mm / 1枚7. フォトカード(トレカ) サイズ: 54x86mm / ランダム 1枚⭕️即購入可能❌バラ売り不可ℹ️プチプチで梱包ℹ️ご購入前にプロフのご確認をお願いいたします*ᴗ ᴗ)⁾⁾♡⚠️返品キャンセルはできません。⚠️初期不良、対応しかねますのでご了承ください。⚠️新品ですが、自宅保管、素人保管のため、完全美品をお求めの方はご遠慮ください。==公式 防弾少年団 バンタン BTS bts 韓国 テテ テヒョン キムテヒョン V グク ジョングク ジン ソクジン ユンギ シュガ suga ホソク JHOPE J-HOPE ナムジュン RM ジミン jimin マジショ

