GIVENCHY HI FORMALジバンシー冠婚葬祭フォーマルジャケット+ワンピースセット売りのみになります。単品売り不可。ブラック BLACK 黒ジャケットサイズ 10肩幅 約37cm身幅 約48cm着丈 約37cm袖丈 約57cm平置き、素人採寸ですので、ご了承下さい。素材表地アセテート 80%ポリエステル 20%裏地キュプラワンピースサイズ 10肩幅 約35cm身幅 約43cm着丈 約104cm袖丈 約28cm平置き、素人採寸ですので、ご了承下さい。素材表地アセテート 80%ポリエステル 20%裏地キュプラ古着屋で購入しました。中古ですので、神経質な方は、購入をご遠慮ください。ご要望やご質問等は必ず、ご購入前にお願いいたします。他にもファッション系いろいろ出品してます!他の商品とのセット割引あります!

