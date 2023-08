【ブランド】MERLETTE

ANDAMAN

定価63,800円

【カラー】 紺色

【素材】 綿 100%

【サイズ】 表記XS ( S -M 相当)

着丈 約 115 cm

身幅 約 47 cm

(カシュクールの為調整可)

肩幅 約 42 cm

袖丈 約 61 cm

●以上全て平置採寸

【状態】

3回着用。クリーニング後自宅長期保管。綺麗な状態かと思います。

自分でフックやボタンを計3ヶ所、内側に付けました(写真7、8枚目参照)。

着ている時にずれにくくなって良いと思いますがお気に召さない方は購入後外して頂くことも出来ます。

華やかなワンピースなので結婚式やパーティーにも着ていけるかと思います

秋口には上から今時のゆとりのある短丈のニットを着ていただくとボリュームスカートとしてもお使いいただけます!

写真9枚目は158cmの出品者の着用時です。

10枚目はモデルの着る色違いですが身長の高い方はご参照ください。

●すり替え防止の為ご購入後のキャンセルや返品は対応いたしません。

●簡易包装です。

●商品の状態は、素人目で確認しておりますので、サイズの誤差もあります。また、説明している以外に見落としなどある場合もご了承ください。新品と同様完璧なものをお求めのかたはご購入をご遠慮ください。

#結婚式 #パーティー

#高級レストラン

【取扱店舗】(かつても含む)

#バーニーズニューヨーク

#エストネーション #ISETAN

#ストラスブルゴ #伊勢丹サローネ

#ドゥーズィエムクラス

#トゥモローランド

#ユナイテッドアローズ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マーレット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【ブランド】MERLETTEANDAMANカシュクールギャザードレスワンピース定価63,800円【カラー】 紺色【素材】 綿 100% 【サイズ】 表記XS ( S -M 相当) 着丈 約 115 cm 身幅 約 47 cm (カシュクールの為調整可) 肩幅 約 42 cm 袖丈 約 61 cm ●以上全て平置採寸【状態】3回着用。クリーニング後自宅長期保管。綺麗な状態かと思います。自分でフックやボタンを計3ヶ所、内側に付けました(写真7、8枚目参照)。着ている時にずれにくくなって良いと思いますがお気に召さない方は購入後外して頂くことも出来ます。華やかなワンピースなので結婚式やパーティーにも着ていけるかと思います秋口には上から今時のゆとりのある短丈のニットを着ていただくとボリュームスカートとしてもお使いいただけます!写真9枚目は158cmの出品者の着用時です。10枚目はモデルの着る色違いですが身長の高い方はご参照ください。●すり替え防止の為ご購入後のキャンセルや返品は対応いたしません。●簡易包装です。●商品の状態は、素人目で確認しておりますので、サイズの誤差もあります。また、説明している以外に見落としなどある場合もご了承ください。新品と同様完璧なものをお求めのかたはご購入をご遠慮ください。#結婚式 #パーティー #高級レストラン 【取扱店舗】(かつても含む)#バーニーズニューヨーク#エストネーション #ISETAN#ストラスブルゴ #伊勢丹サローネ#ドゥーズィエムクラス #トゥモローランド #ユナイテッドアローズ

