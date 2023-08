ピンクハウス ハート うさぎ 編みぐるみうさぎ 3点セット

ピンクハウス うさぎちゃんシリーズ

今回、うさぎのシリーズを数点出品させて頂きます。うさぎのシリーズがお好きな方…どうぞよろしくお願いいたします。

今では、手に入らなくなってしまった…お品物ばかりでございます故に…価格帯等についてはご了承くださいませ。

【うさぎちゃんの半袖ニットセーター】

着丈:約 59cm

身幅:約 48cm

肩幅:約 41cm

綿 :100%

【編みぐるみうさぎちゃんのニットキャミソール】

着丈:約 54cm

身幅:約 44cm

綿 :100%

編みぐるみうさぎちゃん

取り外し:不可能

【ハートうさぎのエプロン付きスカート】

着丈:約 86cm

身幅:ポケットの下55cm

ウエスト:約 31cm

ウエストは、チャック式プラスボタン

綿 :100%

タグ切れ目あり

うさぎ柄のスカートのみでも、下にフリルピコ付きのペチコートと合わせてもかわいいです。

デニムエプロンと合わせても勿論かわいいです。

エプロン、取り外し:可能

後ろ紐:調節可能

スカートに付いているハートうさぎのワッペン:取り外し可能

白デニムエプロン:両側にポケットあり

どのお洋服も、着用回数1~2回程度です。

特に、スカートは白なので汚したくなくて…って思っていたら。。。いつの間にか、サイズオーバーになってしまいました。

目立った汚れ、染み等パッとみましたが綺麗です。見落としていたら申し訳ありません。

とても、かわいいうさぎのシリーズをセットにしてみました。何方か。。。お気に召して頂けましたら幸いです。

*この度、PINK HOUSE のお洋服を手放すことにいたしました。この機会に、ご縁が有りましたらよろしくお願いいたします。

*携帯のカメラでの撮影ですが…カメラにより色合いに少し違いがあるようでございます。申し訳ありませんがご了承くださいませ。

*発送方法:ゆうゆうメルカリ便⇔らくらくメルカリ便 発送の時間帯により変更ご了承ください。

#ピンクハウスワンピース

#PINKHOUSE服

#ピンクハウスかわいい

#ピンクハウスいろいろ

季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ピンクハウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ピンクハウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

