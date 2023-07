【商品の説明】

ブランド、メーカー: HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー

綿 100%

表記サイズ:M

実寸サイズ

身幅 47cm (両脇下横幅)

着丈 64cm(背面襟上から裾)

袖丈 20cm (肩付根から袖先)

肩幅 41cm(両肩横幅)

(平置採寸。素人採寸の為、採寸方法による誤差はご容赦ください)

※ ご購入前に必ずサイズのご確認をお願いします。

【商品の状態】

使用状況:ビンテージ

注意事項:

・商品画像につきまして、撮影の条件・御覧いただいている環境等によって、商品の色・見え方が異なる場合がございます。

・検品には十分注意しておりますが、微細な部分は見落とす場合もございます。予めご容赦願います。

・VINTAGE・ユーズド商品の場合、多少の使用感、ヨレ・アタリ・スレ・ヤレ感・フェード感等ある場合がございます。

・VINTAGE商品・古着に慣れていない方やご理解ない方、細かい点を気にされる方は購入をお控え下さい。

・ご購入後のサイズ違い、イメージと違う等、その他、いかなる理由でのキャンセル・返品はお受け致しかねます。予めご了承ください。

気持ちの良いお取り引きを心掛けております。

【 注 意 事 項 】必ずお読みになってからご購入をお願いします。

※気になる点がございましたら、お気軽にご質問ください。

【商品の説明】ブランド、メーカー: HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー綿 100%表記サイズ:M実寸サイズ身幅 47cm (両脇下横幅)着丈 64cm(背面襟上から裾)袖丈 20cm (肩付根から袖先)肩幅 41cm(両肩横幅)(平置採寸。素人採寸の為、採寸方法による誤差はご容赦ください)※ ご購入前に必ずサイズのご確認をお願いします。 【商品の状態】使用状況:ビンテージ注意事項:・商品画像につきまして、撮影の条件・御覧いただいている環境等によって、商品の色・見え方が異なる場合がございます。・検品には十分注意しておりますが、微細な部分は見落とす場合もございます。予めご容赦願います。・VINTAGE・ユーズド商品の場合、多少の使用感、ヨレ・アタリ・スレ・ヤレ感・フェード感等ある場合がございます。・VINTAGE商品・古着に慣れていない方やご理解ない方、細かい点を気にされる方は購入をお控え下さい。・ご購入後のサイズ違い、イメージと違う等、その他、いかなる理由でのキャンセル・返品はお受け致しかねます。予めご了承ください。気持ちの良いお取り引きを心掛けております。【 注 意 事 項 】必ずお読みになってからご購入をお願いします。※気になる点がございましたら、お気軽にご質問ください。#古着 #古着男子 #古着女子 #ふるだん #ふるじょ#総柄#プルオーバー #クルーネック #ニット #セーター#個性 #個性的 #一点もの#ゆるダボ #ビッグサイズ #ビッグシルエット#幾何学模様#アースカラー #ボーダー#カラフル #マルチカラー #派手 #総柄#adidas #NIKE #asicsDIOR HOMME ディオールオムSAINT パリLOEWE ロエベPRADA プラダVALENTINO ヴァレンチノRAF SIMONS ラフシモンズBALENCIA バレンシアガGIVENCHY ジバンシーJIL SANDER ジルサンダーMARNI マルニCELINE セリーヌMARGIELA マルジェラISSEY MIYAKE イッセイミヤケMIHARAYASUHIRO ミハラヤスヒロ

