商品の情報 商品のサイズ M ブランド エムズグレイシー 商品の状態 未使用に近い

●ブランドM's GRACY●サイズジャケット肩幅 約36cm身幅 約42cm袖丈 約47cm着丈 約45cmワンピース肩幅 約36cm身幅 約40cm袖丈 約cm着丈 約92cmウエスト幅 約35cmリボン 1m77平置き実寸。着画はお断りいたします。●アイテムワンピース(エムズグレイシー)ノースリーブワンピース ドレス フォーマルホワイト 白 ネイビー 紺 タイトシルエット膝丈 ノーカラー オケージョン 結婚式 入学 冠婚葬祭ジャケット(is in)新品未使用ホワイト 白リボン 白 紺 ホワイト ネイビー元々ついてなかったのですが、リボンがあった方が可愛いので私がおつけしました!ネックレス(ブランド不明)新品未使用コサージュ(エムズグレイシー)新品未使用 タグ付き ブルー 青●状態S【新品同様レベル】*下記基準でランクを決めております。SS【新品レベル】:使用の形跡が全くない商品S【新品同様レベル】:使用感がほぼなく、新品並みの商品A【美品レベル】:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品B【きれいめレベル】:やや使用感あり。目立ったキズや汚れがなく、問題なく着用できる商品C【ふつうレベル】:使用感あり。キズや汚れがあるが、着用には影響がない商品※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。●購入元 ブランドリユース店リサイクルショップ 日本流通自主管理協会加盟店 (AACD) 質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション大手ECサイトその他ネット購入の不要品など●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。14290010

