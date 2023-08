【一部予約販売中】 【セール】ドラゴンボール　超スーパーヒーロー　一番くじ　ラストワン　神龍+α コミック/アニメ

【セール】

マッキー様専用

不定期、不定額で値下げしますので、値下げ交渉はお控えください

モビルスーツインアクション海外版3箱セット

(できるだけ毎日、値下げする予定です)

一番くじ

ドラゴンボール 超スーパーヒーロー

ラストワン賞 神龍

A賞・B賞・E賞・F賞・G賞

のセットです

ラストワン賞 神龍×1点

A賞 アルティメット孫悟飯 ×1点

B賞 ピッコロ ×1点

E賞 ガンマ1号 ×1点

F賞 ガンマ2号 ×1点

G賞 パン ×1点

以下おまけ下位賞です

H賞 フェスティバルバック

I賞 スープマグカップ

J賞 タオル

新品・未開封品です

→スープマグカップのみ種類確認のため開封済み

(店頭展示品になりますので、すり傷等ある場合があります。ご理解の上ご購入お願いします)

プチプチ+ダンボールにて発送いたします

おまけ付き

下位賞をダンボールの隙間に詰めてお送りします

種類・数はお任せください

下位賞については、まとめてプチプチで梱包させていただきます

すり替え防止の為、返品・交換は不可能です。

キャラクター···ドラゴンボール

フィギュア種類···コレクションフィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

