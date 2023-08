ナイキ NIKE

AIR FORCE1 MID CLSC ジュエルスウォッシュ

品番 DQ5021-100

東京マラソン2023限定 アシックス MAGIC SPEED2 27.0cm

国内正規品 新品未使用

UNDER COVER アンダーカバー ジャックパーセル M NAVY

箱なし タグ付き 送料込み

海外限定 cons スニーカー hi ルナソール ルナロン コンバース

サイズ 27cm

未使用 Nike Air Jordan 1 High ナイキ エアジョーダン1

★ウィメンズサイズの為、小さめです。

新品未使用 990V3 ブラック タン ニューバランス 28 cm スニーカー



31cm YEEZY BOOST 350 V2 ONYX オニキス

※タグのシールに関して

NIKE AIR JORDAN1 RETRO HIGH OG Taxiサイズ27

シールが二重に貼られておりますが、購入時からそうなっていた商品です。私が何かしたものではありません。もし気になる方は購入をお控えください。

converse fragment chuck 70 ox 26.5cm



on cloud x 3

発送の際は、スニーカーを靴箱に入れて、更に適切な大きさの段ボール箱にて保護をして発送となります。

29.0cm 新品未使用 ニューバランス MT580RCA ホワイト グリーン



新品未使用 コンバース チャックテイラー CT70 low 黒 27cm

素人保管になりますので箱や外装に多少の擦れやヘコみ等がある場合があります。

エアジョーダン1 ハイ OG SP ネクストチャプター



Tom Sachs × NikeCraft General Purpose

店舗販売されていた商品ですので、試着レベルの細かな汚れがあるかもしれません。あまり細かすぎる方のご購入はご遠慮ください。

Kiko Kostadinov asics Gel-Ki 26.5cm



Y-3 / NOMAD STAR HI

※サイズが合わないやイメージと違うなどの都合によるご返品、交換は受け付けておりませんので予めご了承下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

ナイキ NIKE 品番 DQ5021-100国内正規品 新品未使用 箱なし タグ付き 送料込みサイズ 27cm★ウィメンズサイズの為、小さめです。※タグのシールに関してシールが二重に貼られておりますが、購入時からそうなっていた商品です。私が何かしたものではありません。もし気になる方は購入をお控えください。発送の際は、スニーカーを靴箱に入れて、更に適切な大きさの段ボール箱にて保護をして発送となります。素人保管になりますので箱や外装に多少の擦れやヘコみ等がある場合があります。店舗販売されていた商品ですので、試着レベルの細かな汚れがあるかもしれません。あまり細かすぎる方のご購入はご遠慮ください。※サイズが合わないやイメージと違うなどの都合によるご返品、交換は受け付けておりませんので予めご了承下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

new balance M1400GJ 26cmウィングチップ(値下げ)ナイキ ペガサス ターボ Nike Pegasus TurboPRADA CLOUDBUST THUNDER 26cmトレイヤング1 26.0NIKE AIR JORDAN 1 lucky green