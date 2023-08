2022年最新入荷 BEATS STUDIO3 WIRELESS ヘッドフォン

購入してから、全く使用していないので非常に綺麗な状態です。

良品☆ BEATS STUDIO3 WIRELESS マットブラック



キャンセルがあったので再度出品します。

Beats by Dr Dre BEATS STUDIO3 WIRELESS

HEADPHONE TYPE: TRADITIONAL HP

True Wireless: NOT TRUE WIRELE

WIRED

WIRELESS

color: BLUE

コードレス種類: 増設HP

ノイズキャンセリング有

バンドタイプ種類: ヘッドバンドタイプ

ヘッドセット属性: 携帯電話

ヘッドホン種類: 密閉型HP

マイク有

伝送種類: Bluetooth

折りたたみ形状: 折りたたみ

音声アシスタント機能有

#BeatsElectronics

#BeatsbyDrDre

moon専用

タイプ···オーバーヘッド

接続タイプ···ワイヤレス・有線(ワイヤード)

構造···密閉型(クローズド)

ノイズキャンセリング···ノイズキャンセリングあり

商品の情報 ブランド ビーツバイドクタードレ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

