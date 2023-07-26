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全商品オープニング価格！ maxell BIV-R521　　maxell　IVDRS　1TB 付き ブルーレイレコーダー

商品の説明

maxell BIV-R521
ブルーレイレコーダー　SONY BDZ-ZW550 付属品あり。動作確認済み
maxell　IVDRS 1TB
シャープ 2B-C10BW2 AQUOS　アクオス ブルーレイレコーダー
使用品になります。
ほぼ新品HDD！フェイスカバーブラック！高画質！SONY BDZ-AT300S

美品　SONY ブルーレイレコーダー　2録画　BDZ-ZW1700
BIV-R521 本体 1
SHARP AQUOSブルーレイBD-T1800　HDDは新品3TB増量交換!!
専用リモコン 1
たかはしさま専用【新品未開封】TOSHIBA DBR-T2010 BLACK
B-CASカード 1
TOSHIBA REGZA レグザブルーレイ DBR-T1009 2020年製
説明書 1
Panasonic♪DMR-BRW 1000 ブルーレイレコーダー ディーガ
IVDRS 1TB 1
maxell BIV-R521　　maxell　IVDRS　1TB 付き
が付属します
【新品】Panasonic LM-BE50P10 2パックセット

WD SN740 NVMe 2TB SSD M2 2230 Ally RC71L
動作確認：Panasonic　ビエラ
シャープ ブルーレイレコーダー 4TB 3チューナー 4B-C40AT3
TH-P50VT5を使用
《☆2番組同時録画》シャープ ブルーレイレコーダー BD-NW510
通電録画動作確認済み。
☆3番組同時録画 Panasonic ブルーレイレコーダー DMR-BZT750

2022 東芝HDD&ブルーレイディスクレコーダー　DBR4KZ400
ブランドマクセル(maxell)
SONY　テレビ台　RHT-G550
メディアタイプBlu ray Disc
Panasonic パナソニック ブルーレイレコーダー DMR-BRW510
コネクタタイプHDMI
まーちん様専用SONY ハードディスクレコーダー BDZ-AT950W 1TB
ネットワークHDMI
【むくむく様専用】おうちクラウド DIGA DMR-BCT1060 3番組同時
色ブラック

SONY BDZ-ZW500 500GB 2016年製

商品の情報

ブランドマクセル
商品の状態目立った傷や汚れなし

取扱説明書付属！スグ使えるセット！wチューナー搭載！東芝HDD＆BDレコーダー

パナソニック DMR-BRZ1010 1TB 3チューナー ブルーレイレコーダー

シャープ 320GB 2チューナー ブルーレイレコーダー BD-HDW75
maxell BIV-R521maxell　IVDRS 1TB使用品になります。BIV-R521 本体 1 専用リモコン 1 B-CASカード 1 説明書 1 IVDRS 1TB 1 が付属します動作確認：Panasonic　ビエラTH-P50VT5を使用通電録画動作確認済み。ブランドマクセル(maxell)メディアタイプBlu ray DiscコネクタタイプHDMIネットワークHDMI色ブラック

商品の情報

ブランドマクセル
商品の状態目立った傷や汚れなし

全商品オープニング価格！ maxell BIV-R521　　maxell　IVDRS　1TB 付き ブルーレイレコーダー

5分钟前

全商品オープニング価格！ maxell BIV-R521　　maxell　IVDRS　1TB 付き ブルーレイレコーダー

¥58,000 ¥31,320

(税込) 送料込み
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出品者

7a0520093a

 1488

本人確認済
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コメント (3)

7a0520093a
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