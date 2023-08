【必ず商品説明・プロフィールをお読みください】

未開封!astro MIX amp pro アストロ ミックスアンプ プロ

※値引き交渉は基本不可です。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【必ず商品説明・プロフィールをお読みください】※値引き交渉は基本不可です。・xbox360 コントローラー halo4 限定モデル 新品未使用品xbox360コントローラーhalo4限定モデルです。限定版本体にバンドルされていたもので、新品未使用品です。単品販売はされておらず非売品のコントローラーになりますので、貴重なコレクター品となります。コントローラーコレクターを引退につき多数出品中です。未使用品に価値があると考え動作確認はしておりません。未使用品に理解のある方のみお願い致します。未使用品ではありますが、初期傷や保管時における小キズやスレなどは予めご容赦ください。また、もともとバンドル品のため外箱などはなく、多少のスレ傷等がある場合がございます。こちらは特に目立つような初期傷等は見当たりませんでしたが、状態に関しては必ず画像をご確認していただき、納得の上でご購入ください。大切にしていただけるコレクターの方にお譲りできたら嬉しいです。・即購入OKです・非喫煙・ペットなし環境・プチプチ、防水にて梱包し発送いたします■注意事項・新品、中古問わず、あくまでも1度人の手に渡っているもの、ということをご理解いただき、状態にこだわる方は一切の購入はお控えください。・購入後は、商品説明に納得いただいたと解釈しますので、付属品や商品状態など疑問点あれば必ず事前にご質問ください。・すり替え防止のため、明らかなこちらのミス以外は返品は不可です。また、新品・未開封品の場合は、開封後の返品は一切受け付けられません。・商品の発送は基本的には設定期日内にいたします。可能な場合はそれよりも早く発送しますが、期日内の場合は催促などはご遠慮ください。気持ちの良いお取引を心がけていますので、どうぞよろしくお願い致します。

