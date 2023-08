ジャケット 角折れ、底一部擦れ

【廃盤】【1stプレス】カネコアヤノ 燦々 レコード LP

色あせは元々のデザインです。

細野晴臣 / TROPICAL DANDY LP

盤質 薄い擦れ多数あり、A1のレンジ低いところはチリチリが目立ちます。

アジカン マジックディスク LP レコード 新品未開封



dlip records dinary delta force blahrmy

スペアザの限定盤レコードです。

新品貴重■くるり「さよならストレンジャー」「図鑑」レコードセット LP



fishmans rock festival フィッシュマンズ レコード

「FUJI ROCK FESTIVAL 2005」にも出演も出演した日本人インプロヴィゼーション・セッション・バンド、スペシャル・アザーズ。アルバム「UNCLE JOHN」より、日本を代表するダブ・マスター内田直之、岩城ケンタロウ(DUB ARCHANOID TRIM)のスペシャル・リミックスを収録した4曲入り限定アナログ盤

希少盤 特典トランプ付き レコード 状態美品 ゆらゆら帝国 ゆらゆら帝国のめまい



赤盤 極美盤 SAMURAI CHAMPLOO 3LP レコード サントラ



【未開封】ユーミン×スタジオジブリ 40周年記念盤「ひこうき雲」

A:

ほぶらきん ホームラン 7インチ コンパクト盤 自主制作盤 HOVLAKIN

1)Mellotron

希少 廃盤 Lamp ランプ 東京ユウトピア通信 完全生産限定アナログ盤 LP

2)Khechi Khechi (Dub Mix)

【新品】Nujabes Departure impression 2枚セット

B:

カネコアヤノ 「タオルケットは穏やかな」「ひとりでに」 アナログ 2枚セット

1)Mellotron (Kentaro Iwaki's 新録 Remix)

未使用 限定盤 10インチレコード〔 キリンジ エイリアンズ 〕Kirinji

2)Random

Dark & Deadly / Dark & Deadly Vol.2



中納良恵 レコード 新品アナログ盤3作セットEGO-Wappin エゴラッピン

レコードまとめ買いいただければお値引きいたします!

商品の状態 やや傷や汚れあり

