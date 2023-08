百花繚乱 後藤又兵衛 剣姫Ver. 1/8 完成品フィギュア

#ALTER

#『百花繚乱』シリーズ

#後藤又兵衛

#百花繚乱後藤又兵衛剣姫Ver_1_8完成品フィギュア

数年前にネットで購入しました。断捨離のため出品します。

外箱に若干のスレやへこみが見られます。見落としもあるかもしれません。

美品をお求めの方はご遠慮願います。

お値下げ致しません。

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

