割引発見 GOOD 【新品】L'Appartement GRIEF TOP L/S RIB Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

⚠️⚠️⚠️

ロンハーマンRH Vintage ロングスリーブTee ロンT YAYカットソー

ご購入頂きます前に再度検品の方させて頂きたいと思います。コメント一言お手数ですが宜しくお願い致します。

L'Appartement

【GOOD GRIEF/グッドグリーフ】RIB L/S TOP

未試着になります

とても気に入って複数購入し大切に保管しておりました*

★タイミングを見てお値下げさせて頂きます事もございますので、お値引きは申し訳ございませんm(_ _)m

• 定価 15400円

コットン100%の針抜きスムース素材のリブカットソーは肌触りが良く、適度な伸縮性と通気性にも優れているので、ストレスフリーな着心地が魅力です。

特殊な編み機にて低速で丁寧に編みたてているMade in Japanの生地はアパルトモン別注のスぺシャルな素材です。

★ 紛れもない新品未使用品になりますが、あくまでも一度人の手に渡った商品になります。丁寧な検品を心がけておりますが見落としがある事もございます。店頭と同じ状態をお求めの方、細かい事を気になさる方のご購入はご遠慮下さいませ。

◆プロフィール欄必ずお読み下さいませ◆

• 素人保管ですので ご理解のいただける方のみお願い致します。

• また光の加減で画像と実物の色が多少異る場合があります。あらかじめご了承下さい

• 喫煙者、ペットはおりません

• 梱包=簡易梱包&空気を抜いたりなどの梱包になりますので折り皺等ご了承下さいませ

☆お顔の見えないお取り引きになりますので、

最後まで気持ちよいお取り引きが出来ます様心がけて

おります。どうぞ宜しくお願い致します

Plage プラージュ AP Studio ebure エブール

SHIPS for women エストネーション Deuxieme Classeaquagirlアクアガール ミラオーウェン フレイアイディースタニングルアーsnidel BEAMS Adam et Rope' ユナイテッドアローズ トゥモローランド Plage イエナ ジャーナルスタンダード ドゥーズィエムクラス AP STUDIO ENFOLD エンフォルド L'Appartement アパルトモン

などお好きな方もおすすめです。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アパルトモン 商品の状態 新品、未使用

