TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.

タカヒロミヤシタザソロイスト.

music staff strapped three quarter length pant.

TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.公式サイトの

2021AW COLLECTIONで最初に写っている写真のパンツです。

公式サイトで現在販売中です。

型番:sp.0002AW21

定価:153,890円

色:BLACK

サイズ:46

股下:約38~38.5cm

素材

表地:毛100%

裏地:キュプラ100%

別布A:毛100%

別布B:綿100%

別布C:毛100%

状態:新品未使用

※ハンガーもお付けしますが、初期スレがあります。

TAKAHIRO MIYASHITA The Soloist.

タカヒロ ミヤシタ ザ ソロイスト

ウールパンツ.ハーフパンツ.元ナンバーナイン.NUMBER (N)INE

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タカヒロミヤシタザソロイスト 商品の状態 新品、未使用

