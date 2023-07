うのにもお得な 希少 レア ウォータープルーフ UGG アンスレー サンダークラウド US8 モカシン

値下げ交渉お控え下さい。

限定レア色サンダークラウドになります✨

★安心安全正規保証★

販売している全ての商品に正規品保証を付けております。

これはご購入者様に安心して頂ける保証です。

100%正規品ですが万が一偽物があった場合は全額返金、返品対応させて頂きます。

UGG アンスレーになります♡

友達がハワイ在住でお願いした商品になります✨

◆品番1106878番号は新作の✨ウォータープルーフです♪

◆画像には載せていませんが、シューズキーパーもついております✨

◆セキュリティタグが切れていたり、ペンで線が引いてあったりもしません。

◆お値下げ交渉はお控え下さい。

◆カラー:サンダークラウド

◆サイズ:US8(25cm)

◆セキュリティータグ、セキュリティーカード付き、箱有り

◆新品、未使用

◆参考小売価格 ¥20,900(税込)

◆素材、アッパー:天然皮革(スエード)/ ライニング:ウール/アウトソール:ラバー

アグオーストラリア

アグモカシン

UGG ブラウン

UGG スリッポン アンダークラウド

UGG アンスレー アンダークラウド

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド アグ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド アグ 商品の状態 新品、未使用

