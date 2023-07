◆ 商品名

the ennoy professional nylon shorts

◆ サイズ

M ( ウエスト 78 総丈 46 股下 16 )

◆ カラー

ネイビー

◆ 商品説明

the ennoy professional 20ssのショーツになります。使用回数は2回程になります。20ssのエンノイのショーツは今現在、なかなか流通していないのでご興味がある方は是非ご検討を宜しくお願いします。また今回、出品に伴い商品の検品をしたところ傷などは見当たりませんでした。

◆ 値引き

私の気付いていない若干の小傷や汚れがあると思いますので購入希望者様の値段交渉、承ります。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

