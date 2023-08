コーチ COACH 2way ビジネスバッグ ブリーフケース

コーチ COACH 2way ビジネスバッグ ブリーフケース ショルダーバッグ ハンドバッグ ハミルトン 斜め掛け 肩がけ ロゴ型押し A4収納可能 PC収納 大容量 通勤 通学 ブルーグレー 高級感 ラグジュアリー 型番 : F11319■状態 使用感はありますがす目立った傷や汚れも無く、とても美品です✨※写真と実物でお客様の感じ方に誤差が生じる恐れはございますm(_ _)mまた、あくまで中古品ですので完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。■サイズ縦 : 約26cm横 : 約39cmマチ : 約6.5cmハンドル : 本体から約12cmショルダー紐 : 約117cm (調節可能)(参考サイズ) A4ファイル 31cm×22cm 長財布 20cm×10cm平置き実寸。着画は衛生上の観点からお断りさせて頂きます。 ■カラー ミッドナイト ネイビー ブルー系 青 紺■素材 ペブルドレザー 本革■仕様前面マグネットポケット×1後面マグネットポケット×1内側オープンポケット×2内側ファスナーポケット×1内側スナップボタンポケット×1■付属品ショルダーストラップ■購入元大手ブランド買取店クリーニングリペアを施してありますので中古品ですが綺麗な状態ですぐにお使いいただけます!

