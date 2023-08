●商品はヨーロッパのモンクレール正規店購入の本物です。

●手元にありますのですぐに発送可能です。

●内側に認証タグがあるので、モンクレールのサイトから認証可能です。

(ホログラムタグ、QRコードあり。)

【BRAND】

MONCLER(モンクレール)

【MODEL】

BERGERIE(メンズ)

091-31302-80-549NB

【MATERIAL】

ポリエステル100%

【COLOR】

778(ダークネイビー系)

【ACCESSORIES】

タグなど写真に写っているもの

(付属品は輸送の際に生じた汚れやダメージがある場合がございます。また、着用の参考に着合わせた品や小物やハンガー,ショッピングバッグは含まれません。)

【CONDITION】

新品未使用

(輸送の際のシワや、しっかりチェックしておりますが、細かい汚れ、擦れ、糸ホツレ等ある場合がございます。)

【SIZE】

●サイズ2(日本 男性サイズM相当)

身幅約56cm、前着丈約83cm、 後ろ着丈約89cm(着丈は中心部分の襟・フード付け根から裾まで計測)、袖丈約68.5cm、肩幅約47.5cm

【COMMENT】

2018SS モンクレール(MONCLER)ナイロンコートBERGERIE(メンズ)です。

フードは取り外し可能ですので、外して頂くと、ステンカラーコートのようにも着こなして頂けます。ビジネスシーンにも使用して頂けます。 また、定番商品ですので、長く着ていただけると思います。

●トラブル防止のため、プロフィールは必ずお読み下さい。

●すり替え詐欺もあるようなので、発送前にシリアルナンバーをひかえますので、ご注意下さい。

●実寸をのせておりますが、特にダウンは計測が難しく、多少の個体差もございますので、誤差はご勘弁下さい。

●当商品は、正規店・直営店から購入しております。安心してご購入下さい。

#moncler

#モンクレール

【MONCLER/モンクレール/BERGERIE】【メンズ】【2018春夏2018SS/フード付きナイロンコート/スプリングコート/トレンチコート/レインコート/778/ダークネイビー系】

商品の情報 商品のサイズ M ブランド モンクレール 商品の状態 新品、未使用

●商品はヨーロッパのモンクレール正規店購入の本物です。●手元にありますのですぐに発送可能です。●内側に認証タグがあるので、モンクレールのサイトから認証可能です。(ホログラムタグ、QRコードあり。)【BRAND】MONCLER(モンクレール)【MODEL】BERGERIE(メンズ)091-31302-80-549NB【MATERIAL】ポリエステル100%【COLOR】778(ダークネイビー系)【ACCESSORIES】タグなど写真に写っているもの(付属品は輸送の際に生じた汚れやダメージがある場合がございます。また、着用の参考に着合わせた品や小物やハンガー,ショッピングバッグは含まれません。)【CONDITION】新品未使用(輸送の際のシワや、しっかりチェックしておりますが、細かい汚れ、擦れ、糸ホツレ等ある場合がございます。)【SIZE】●サイズ2(日本 男性サイズM相当)身幅約56cm、前着丈約83cm、 後ろ着丈約89cm(着丈は中心部分の襟・フード付け根から裾まで計測)、袖丈約68.5cm、肩幅約47.5cm【COMMENT】2018SS モンクレール(MONCLER)ナイロンコートBERGERIE(メンズ)です。フードは取り外し可能ですので、外して頂くと、ステンカラーコートのようにも着こなして頂けます。ビジネスシーンにも使用して頂けます。 また、定番商品ですので、長く着ていただけると思います。●トラブル防止のため、プロフィールは必ずお読み下さい。●すり替え詐欺もあるようなので、発送前にシリアルナンバーをひかえますので、ご注意下さい。●実寸をのせておりますが、特にダウンは計測が難しく、多少の個体差もございますので、誤差はご勘弁下さい。●当商品は、正規店・直営店から購入しております。安心してご購入下さい。#moncler#モンクレール【MONCLER/モンクレール/BERGERIE】【メンズ】【2018春夏2018SS/フード付きナイロンコート/スプリングコート/トレンチコート/レインコート/778/ダークネイビー系】

