世界的に有名な Apple AirPods Pro 第2世代 純正 A2698 右耳 R イヤフォン

Apple アップル AirPods Pro 第2世代 純正 A2698 右耳 R

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AirPods Pro MWP22J/A 充電ケース 右耳

【現状・状態】

Apple AirPods Pro 第2世代 純正 A2698 右耳 R

右耳のみの出品です。

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動作確認済みです。

Apple AirPods Pro MWP22J/A 純正品

クリーニング済みです。

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中古品になりますので、予めご了承ください。

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状態は画像にてご確認下さい。

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※お値引きは致しませんのでこのままの価格でご検討ください。

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●付属品について

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付属品は特別に説明がない限り画像に写っているものが全てになりますのでご了承ください。

SONY WF-1000XM4 (B) ブラック + カバー + イヤーピース



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●商品到着後の不具合について

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中古品商品は機能としての致命的不具合がある場合に返品を承ります。必ず受取評価前にご連絡ください。

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※但し説明に状態の記載がある場合や、キズ汚れ等の個人毎の感覚の違いによるものについては対象外ですのでご了承下さい。

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※受取評価後は原則受付致しかねます。

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＊その他何か質問等ありましたら、お気軽にご相談ください。

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商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Apple アップル AirPods Pro 第2世代 純正 A2698 右耳 R【現状・状態】右耳のみの出品です。動作確認済みです。クリーニング済みです。中古品になりますので、予めご了承ください。状態は画像にてご確認下さい。※お値引きは致しませんのでこのままの価格でご検討ください。●付属品について付属品は特別に説明がない限り画像に写っているものが全てになりますのでご了承ください。●商品到着後の不具合について中古品商品は機能としての致命的不具合がある場合に返品を承ります。必ず受取評価前にご連絡ください。※但し説明に状態の記載がある場合や、キズ汚れ等の個人毎の感覚の違いによるものについては対象外ですのでご了承下さい。※受取評価後は原則受付致しかねます。＊その他何か質問等ありましたら、お気軽にご相談ください。アップル AppleiPhone AirPods ワイヤレスイヤホンエアポッズプロエアポッツエアーポッズ純正23054028723005035na/631

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