定価33,300円

rayban レイバン サングラスRB2196 Blair ブラック ポラライズド サイズ64

人気の太フレームモデルのブラック色未使用品が入りました!ポラライズドレンズを使用した高級なモデルです。

国内正規品として、写真の通りルックスオティカジャパンのギャランティが付属します。

他のレイバンのモデルも数十種類出品しているので、是非以下をタップしてご覧ください!

#お洒落で格安のメガネサングラスを出品中ですnk

#他にもレイバンを出品していますnk70

太めで印象的なブラックフレームをベースに、緑色のレンズの組合せがとてもカッコいいです。右レンズのレイバンのロゴの隣にあるポラライズドレンズを表すPマークと両サイドのブランドネームも映えており、インスタ映えも抜群です!

写真での採寸のとおり、横幅は前部分が約14センチで、後ろ部分が約13.5センチです。お持ちのメガネのサイズがそれから1センチ前後のサイズ感であればおそらく着用いただけます。

※メガネ屋で若干サイズ感を調整することもできます

未使用品ですが個人保管品とご理解いただ気神経質すぎる方はご遠慮願います。

#レイバン #rayban #サングラス

商品の情報 ブランド レイバン 商品の状態 新品、未使用

