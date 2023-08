【おまけ付】 KENCOS3 水素ガス吸入器 その他

新品未使用で確認の為に開けただけのものです。

今はKENCOS4も発売されていますが、お試しにいかがでしょうか?

KENCOS3本体仕様

○特 長○

・ジャイロセンサー搭載の安全設計で、全方位75度以上の傾きを検知して水素生成を自動停止します。

・ご使用環境に合わせて使える「水素専用モード」「フレーバー専用モード」「水素+フレーバー併用モード」の切替え機能搭載。

・ボタンを押している間だけの水素生成で、電解液の消耗を抑制します。

・5分以上ボタンを押し続けると水素生成が自動停止する「過熱防止セーフティーロック」、20分間何も操作しない状態が続くと自動的に電源を切る「自動電源OFFタイマー」を新たに搭載しました。

KENCOS3 水素ガス吸入器

○性 能○

製 品 名: KENCOS3(ケンコススリー)

電 源: 充電式リチウムイオン電池

電 池 規 格: 3.7V(1000mAh)

充 電 電 力: 5V / 1A(USB)

充 電 端 子: micro USB

充 電 時 間: 約2時間

電 力 量: 水素生成時:最大25W、フレーバー発生時:最大10W

水素発生方式:電気分解式

電 解 液: 専用電解水(クエン酸ナトリウム)

水素発生量: 最大8ml/分(水素67%、酸素33%の最大12ml/分の混合ガス中)

フレーバー発生方式:カートリッジ交換式

外 装 材 質: 強化ポリカーボネート

使用温度範囲:5℃~35℃

寸 法: 幅:55mm × 高さ:130.5mm × 厚さ:24mm

重 量: 110g *電解液とカートリッジは除く。

○付属品○

・本体(混合器、電解槽含む)

・ダミープラグカートリッジ×1

・USB充電ケーブル×1

・取扱説明書

・保証書

・製品ユーザー登録のご案内

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

