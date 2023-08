ご覧いただきありがとうございます(^ ^)

デイツのブリザードオイルランタンです。

Dietzのランタンの中でも大型な方で、かなり存在感があります。

海外から取り寄せいている新品未使用の正規品となります。

ご不明点などあればお気軽にご質問ください!

【商品詳細】

メーカー : デイツ / Dietz

モデル名 : ブリザードオイルランタン No.80 / #80 Blizzard Oil Burning Lantern

カラー : ブルー / Blue

サイズ : 高さ約38cm × 幅約22cm 直径約20cm

重量 : 約1,000 g

性能 : タンク容量 約920ml, 燃焼時間 約26時間

他にも海外から輸入したアウトドアグッズなどをたくさん出品しておりますので、ご覧いただけるとうれしいです!

#linke ←こちらをタップすると一覧が見られます!

まとめ買いの場合はお値引きさせていただきますのでコメントください。

他製品・他カラーとの組み合わせなどには柔軟に対応させていただきます!

■注意事項

・ご購入頂ける場合コメントなどは不要ですので、そのまま購入手続きを進めてください。

・海外製品のため軽微な傷やスレがあることがあります。また外装にダメージがある場合もございます。予めご了承ください。

・撮影環境などの影響で写真の色味が実物と多少異なる場合がございます。

・検品の際にパッケージを開封している場合がございます。

2101BL-065

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

