欲しいの 最新作 ロッカクアヤコ 'Untitled' ポスター シルクスクリーン 版画

ロンドンのギャラリーで24時間限定で販売されたロッカクアヤコの最新作シルクスクリーンです。

未開封にて手元にありますので、すぐに発送可能です。エディションナンバーとスタンプサイン入りです。

納品書は外して発送致します。

•ロッカクアヤコ

'Untitled' シルクスクリーン

以下、ギャラリーから抜粋の情報です。

Dimensions

Unframed: 23.6in x 31.5in

Medium

Full bleed UV-cured pigment print with a silkscreen varnish layer on 410gsm Somerset Tub Sized Satin Radiant White paper.

Finishing

Individually dated, numbered and stamped with the artist’s signature.

Release date

November 23, 2022

サイズ

•約60cm×約80cm(23.6in x 31.5in)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

