新作モデル コンポーネントギター 2HUM TLタイプ エレキギター

■概要

epiphone dot vs ソフトケース付 ※難あり

オリジナルの2HUMのTLタイプのコンポーネントギターです。

美品 Squier テレキャスター ホワイト



ESP グラスルーツ フライングV PENICILLIN 千聖モデル

■サンプル動画

Epiphone Les Paul Special Vintage ソフトケース

https://youtu.be/FsLtPQSWYsY

Epiphone レスポール Special color BLACK



Fender Japan（フェンダージャパン）TL72-55M? Eシリアル

■特徴

送料込み Burny H-65 シャチ H-85 hide ブラック

ローステッドメイプルネック、マホガニーボディ、Brass製のサドル、ネックジョイントプレートを利用するなど、生音の良さに拘ったギターです。

【超美品】RS Guitarworks CONTOUR BASS 63Ⅴ

ブリッジ側のPUはシングルモード時の音痩せを防ぐ独自コイルタップ仕様にしており、クリーンから歪みまで幅広い音作りに対応できます。

Banshee Elite6 AD-BS-FL/P STBK

弦を裏通し、PUをダイレクトマウントにすることで、ハリのあるエッジの効いた音になっています。

スクワイヤー アンフィニティ mod テレキャス



YAMAHA エレキギター SGV800 【生産終了品】

キャビティには銅箔テープを貼り、配線剤はクロスワイヤー、ハンダはガーディナーです。

【激レア美品】GroverJackson Dinkymodel FU.P-70

ボディはステイン後に、Xoric Oil Gelでオイルフィニッシュしております。バックはその上からラッカー塗装しております。

【5/1までの限定価格】hideモデル FERNANDES YH-JR



PRS custom24 10top AngryLarry

■仕様

エレキギター epiphone goth les paul studio

Body : Mahogany

エレキギター ハードケース

Neck : Blackwood、Roasted Maple

【タイムセール‼️】blitzギター エレキギター

Bridge : Wilkinson製

FUJIGEN フジゲン/ J-Classic サンバースト

Saddle : ノーブランド Brass製

アリアプロ2 ブリッツBLP-450 チェリーバースト

Machine Head : Wilkinson製

tokai SS-80 超貴重なジャパンヴィンテージ

Neck joint plate : FGR Brass製 2.5mm

No,59❤️Oil finish Telecaster Sonic Blue

Pickup : ノーブランド Hum-backer Ceramic

Crews Maniac Sound Solution 7 SSH

Vol Pot : ノーブランド フルサイズ 500k

EDWARDS E-FR-130GT スルーネック！ダンカンPU搭載の本格モデル

Tone Pot : ノーブランド スイッチ付き 500k

TOKAI springy sound ストラトキャスター【本体のみ】

Capacitor : Mallory 150 0.22μF

Relish Flamed Reuss Blue Jane Piezo



Epiphone Uptown Kat Blue ハードケース付

■コンディション

Fender Jazz Master JM-Champ ボディ Mod.

ボディやピックガードには全面的に細かいキズや凹みがあります。また、ボディ表面はXotic Oil Gelの塗布ムラがあります。

mavis メイビス ムスタング 赤 エレキギター

以上のコンディションから、「やや傷や汚れあり」としております。

モッキンバード hideモデルです。

元の塗装には荒い部分が多く、レリック加工してご利用いただくのも良いと思います。

Bacchus BDC-900T NA



Gibsonビンテージストラップ。

ネックは新品でストレートです。トラストロッドに余裕があります。

フェルナンデス Fernandes Limited Edition エレキギター

フレットは軽く擦り合わせをしており、残りは主観で9割程度です。

エドワーズ レスポールスタンダートタイプ ゴールドトップMod

弦高は1弦1.25mm、2〜5弦1.4mm、6弦1.5mmとなっており、弾きやすい状態です。弦は張り直したばかりで、オクターブは概ね調整済みです。

【5442】 激レア EPIPHONE Les Paul Royal

指板にはレモンオイルを3回程重ねて塗布しております。

mosrite fillmore usa V-63



【ジャンク】Prologue レスポールカスタム

コンディションを理由としたキャンセルには応じかねます。

ESP SNAPPER-AS/R Black 純正ケース付き



legend ストラトキャスター

#テレキャスター

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

■概要オリジナルの2HUMのTLタイプのコンポーネントギターです。■サンプル動画https://youtu.be/FsLtPQSWYsY■特徴ローステッドメイプルネック、マホガニーボディ、Brass製のサドル、ネックジョイントプレートを利用するなど、生音の良さに拘ったギターです。ブリッジ側のPUはシングルモード時の音痩せを防ぐ独自コイルタップ仕様にしており、クリーンから歪みまで幅広い音作りに対応できます。弦を裏通し、PUをダイレクトマウントにすることで、ハリのあるエッジの効いた音になっています。キャビティには銅箔テープを貼り、配線剤はクロスワイヤー、ハンダはガーディナーです。ボディはステイン後に、Xoric Oil Gelでオイルフィニッシュしております。バックはその上からラッカー塗装しております。■仕様Body : MahoganyNeck : Blackwood、Roasted MapleBridge : Wilkinson製Saddle : ノーブランド Brass製Machine Head : Wilkinson製Neck joint plate : FGR Brass製 2.5mmPickup : ノーブランド Hum-backer CeramicVol Pot : ノーブランド フルサイズ 500kTone Pot : ノーブランド スイッチ付き 500kCapacitor : Mallory 150 0.22μF■コンディションボディやピックガードには全面的に細かいキズや凹みがあります。また、ボディ表面はXotic Oil Gelの塗布ムラがあります。以上のコンディションから、「やや傷や汚れあり」としております。元の塗装には荒い部分が多く、レリック加工してご利用いただくのも良いと思います。ネックは新品でストレートです。トラストロッドに余裕があります。フレットは軽く擦り合わせをしており、残りは主観で9割程度です。弦高は1弦1.25mm、2〜5弦1.4mm、6弦1.5mmとなっており、弾きやすい状態です。弦は張り直したばかりで、オクターブは概ね調整済みです。指板にはレモンオイルを3回程重ねて塗布しております。コンディションを理由としたキャンセルには応じかねます。#テレキャスター

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

sendee様バッカスストラトキャスター超美品 Floyd Rose Original Original刻印期 セットストラトキャスター 加工品【限定品】SAMICK GRT-1 GReeeeN HIDE モデル