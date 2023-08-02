新作モデル コンポーネントギター 2HUM TLタイプ エレキギター

■概要
epiphone dot vs ソフトケース付 ※難あり
オリジナルの2HUMのTLタイプのコンポーネントギターです。
美品 Squier テレキャスター ホワイト
ESP グラスルーツ フライングV PENICILLIN 千聖モデル
■サンプル動画
Epiphone Les Paul Special Vintage ソフトケース
https://youtu.be/FsLtPQSWYsY
Epiphone レスポール Special color BLACK
Fender Japan（フェンダージャパン）TL72-55M? Eシリアル
■特徴
送料込み Burny H-65 シャチ H-85 hide ブラック
ローステッドメイプルネック、マホガニーボディ、Brass製のサドル、ネックジョイントプレートを利用するなど、生音の良さに拘ったギターです。
【超美品】RS Guitarworks CONTOUR BASS 63Ⅴ
ブリッジ側のPUはシングルモード時の音痩せを防ぐ独自コイルタップ仕様にしており、クリーンから歪みまで幅広い音作りに対応できます。
Banshee Elite6 AD-BS-FL/P STBK
弦を裏通し、PUをダイレクトマウントにすることで、ハリのあるエッジの効いた音になっています。
スクワイヤー アンフィニティ mod テレキャス
YAMAHA エレキギター SGV800 【生産終了品】
キャビティには銅箔テープを貼り、配線剤はクロスワイヤー、ハンダはガーディナーです。
【激レア美品】GroverJackson Dinkymodel FU.P-70
ボディはステイン後に、Xoric Oil Gelでオイルフィニッシュしております。バックはその上からラッカー塗装しております。
【5/1までの限定価格】hideモデル FERNANDES YH-JR
PRS custom24 10top AngryLarry
■仕様
エレキギター epiphone goth les paul studio
Body : Mahogany
エレキギター ハードケース
Neck : Blackwood、Roasted Maple
【タイムセール‼️】blitzギター エレキギター
Bridge : Wilkinson製
FUJIGEN フジゲン/ J-Classic サンバースト
Saddle : ノーブランド Brass製
アリアプロ2 ブリッツBLP-450 チェリーバースト
Machine Head : Wilkinson製
tokai SS-80 超貴重なジャパンヴィンテージ
Neck joint plate : FGR Brass製 2.5mm
No,59❤️Oil finish Telecaster Sonic Blue
Pickup : ノーブランド Hum-backer Ceramic
Crews Maniac Sound Solution 7 SSH
Vol Pot : ノーブランド フルサイズ 500k
EDWARDS E-FR-130GT スルーネック！ダンカンPU搭載の本格モデル
Tone Pot : ノーブランド スイッチ付き 500k
TOKAI springy sound ストラトキャスター【本体のみ】
Capacitor : Mallory 150 0.22μF
Relish Flamed Reuss Blue Jane Piezo
Epiphone Uptown Kat Blue ハードケース付
■コンディション
Fender Jazz Master JM-Champ ボディ Mod.
ボディやピックガードには全面的に細かいキズや凹みがあります。また、ボディ表面はXotic Oil Gelの塗布ムラがあります。
mavis メイビス ムスタング 赤 エレキギター
以上のコンディションから、「やや傷や汚れあり」としております。
モッキンバード hideモデルです。
元の塗装には荒い部分が多く、レリック加工してご利用いただくのも良いと思います。
Bacchus BDC-900T NA
Gibsonビンテージストラップ。
ネックは新品でストレートです。トラストロッドに余裕があります。
フェルナンデス Fernandes Limited Edition エレキギター
フレットは軽く擦り合わせをしており、残りは主観で9割程度です。
エドワーズ レスポールスタンダートタイプ ゴールドトップMod
弦高は1弦1.25mm、2〜5弦1.4mm、6弦1.5mmとなっており、弾きやすい状態です。弦は張り直したばかりで、オクターブは概ね調整済みです。
【5442】 激レア EPIPHONE Les Paul Royal
指板にはレモンオイルを3回程重ねて塗布しております。
mosrite fillmore usa V-63
【ジャンク】Prologue レスポールカスタム
コンディションを理由としたキャンセルには応じかねます。
ESP SNAPPER-AS/R Black 純正ケース付き
legend ストラトキャスター
#テレキャスター
sendee様
バッカスストラトキャスター
超美品 Floyd Rose Original Original刻印期 セット
ストラトキャスター 加工品
【限定品】SAMICK GRT-1 GReeeeN HIDE モデル
■概要オリジナルの2HUMのTLタイプのコンポーネントギターです。■サンプル動画https://youtu.be/FsLtPQSWYsY■特徴ローステッドメイプルネック、マホガニーボディ、Brass製のサドル、ネックジョイントプレートを利用するなど、生音の良さに拘ったギターです。ブリッジ側のPUはシングルモード時の音痩せを防ぐ独自コイルタップ仕様にしており、クリーンから歪みまで幅広い音作りに対応できます。弦を裏通し、PUをダイレクトマウントにすることで、ハリのあるエッジの効いた音になっています。キャビティには銅箔テープを貼り、配線剤はクロスワイヤー、ハンダはガーディナーです。ボディはステイン後に、Xoric Oil Gelでオイルフィニッシュしております。バックはその上からラッカー塗装しております。■仕様Body : MahoganyNeck : Blackwood、Roasted MapleBridge : Wilkinson製Saddle : ノーブランド Brass製Machine Head : Wilkinson製Neck joint plate : FGR Brass製 2.5mmPickup : ノーブランド Hum-backer CeramicVol Pot : ノーブランド フルサイズ 500kTone Pot : ノーブランド スイッチ付き 500kCapacitor : Mallory 150 0.22μF■コンディションボディやピックガードには全面的に細かいキズや凹みがあります。また、ボディ表面はXotic Oil Gelの塗布ムラがあります。以上のコンディションから、「やや傷や汚れあり」としております。元の塗装には荒い部分が多く、レリック加工してご利用いただくのも良いと思います。ネックは新品でストレートです。トラストロッドに余裕があります。フレットは軽く擦り合わせをしており、残りは主観で9割程度です。弦高は1弦1.25mm、2〜5弦1.4mm、6弦1.5mmとなっており、弾きやすい状態です。弦は張り直したばかりで、オクターブは概ね調整済みです。指板にはレモンオイルを3回程重ねて塗布しております。コンディションを理由としたキャンセルには応じかねます。#テレキャスター