高質で安価 【AULENTTI】キルティングチェーンバッグ 　新品タグ付き ショルダーバッグ

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qua. 牛革size. 横20cm×縦12.5cm×マチ5.5cm ＊サイトよりcol. blackprice. 13200円オウレンティのチェーンバッグになります。タグ付き未使用ですが金具をずらすと少し止め跡があります。ご理解頂ける方のみご購入宜しくお願い致ます。＊店頭にある様な完璧な状態のものをお探しの方はご遠慮下さい＊即購入◎ 交渉中でも先に購入手続きをして頂いた方を優先致します