THE NORTH FACE ノースフェイスのMen's FUTUREFLEECE Full Zip Jacket フューチャーフリース フルジップ ジャケットのTNF Black 黒です。

日本未発売のアイテムです。

新品・未使用・タグ付きです。

アメリカの正規店にて購入しました。

「ノースフェイス正規ホログラムシール付」内側タグに付いてます。

軽量断熱性と耐水性処理に優れた寒い冬の朝のランニングや、スキー等のアウトドアに適したジャケットです。

外側はサラッとした手触りの生地で内側は裏起毛のような生地です。

特徴

・両サイドにジッパー式ポケット

・FUTUREFLEECE耐水処理は雪と雨をはじきます。

・袖はやや長めのサムホール仕様

サイズはMです。

(アメリカサイズです。)

着丈は68cm、

肩幅は44cm、

身幅は52cm、

袖丈は72cmです。

素材はポリエステル 91%、ポリウレタン 9%です。

お気軽にコメントください^^

即購入OKです。

thenorthface

ノースフェイス

フリースジャケット

ランニングジャケット

フルジップジャケット

フリース

ワンピ―ス

アウター

ブルゾン

サムホール

日本未入荷

カラー···ブラック

着丈···ミドル

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

