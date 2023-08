THE ROCKERS

非売品 AIR 6453 レコード

THE ROOSTERS

音質の良い見本盤最初期プレス‼︎!

市場に流通されている殆どのレコードは再発盤になります…。

オリジナル盤は帯幅が太く、記載内容が異なります。

大江慎也率いる陣内孝則のバトルロッカーズと遠藤ミチロウのマッドスターリンの争いが見所のジャパンパンクムービーサントラ‼︎

ジャケット・盤質共に極美品なります〜♬

帯にシミあり

再生確認済みで問題ありません。

音質良いです〜♬

メルカリ便にて発送を予定しております。

パンクロック 遠藤ミチロウ ルースターズ パンク ゼット ストラマーズ スタークラブ スターリン アナーキー モッズ ロッカーズ ダムド スワンキーズ セックスピストルズ ジェネレーションX パンク ジョニーサンダース PUNK SEXPISTOLS DAMNED イギーポップ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

THE ROCKERSTHE ROOSTERSTHE STALINルースターズロッカーズスターリン町田町蔵大江慎也陣内孝則バトルロッカーズマッドスターリン音質の良い見本盤最初期プレス‼︎!市場に流通されている殆どのレコードは再発盤になります…。オリジナル盤は帯幅が太く、記載内容が異なります。程度の良いオリジナル盤見本盤になります‼︎大江慎也率いる陣内孝則のバトルロッカーズと遠藤ミチロウのマッドスターリンの争いが見所のジャパンパンクムービーサントラ‼︎バトルロッカーズのヴォーカルは陣内孝則 大江のファッションとステージアクションは陣内を上回るCOOLさを醸し出してます! LP盤 レコード ジャケット・盤質共に極美品なります〜♬帯にシミあり再生確認済みで問題ありません。音質良いです〜♬メルカリ便にて発送を予定しております。パンクロック 遠藤ミチロウ ルースターズ パンク ゼット ストラマーズ スタークラブ スターリン アナーキー モッズ ロッカーズ ダムド スワンキーズ セックスピストルズ ジェネレーションX パンク ジョニーサンダース PUNK SEXPISTOLS DAMNED イギーポップ

