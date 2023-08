【一部予約販売中】 Dr.martens×engineered garments ブーツ

5月いっぱいまでこの値段で出品させていただきます。

6月からは2万円で販売しようと思います。

購入時の箱もありますので、希望がありましたら箱に入れて発送いたします。

●商品名●

MAKERS Plain Boots "REX"



●コンディション●

5年前程に購入しました。当時学生で、どうしても欲しくて頑張って購入した靴です。

社会人になり洋服の系統が変わってから一度も履いていません。

大切に履いてくださる方にお譲りしたいと思い、出品しました。

新品で購入後に数回履いています。

ソールが削れているので、値段を下げて出品いたします。

USEDですので、ご理解ください。

多少の値下げは受け付けたいと思います。

●商品説明●

エンジニアド ガーメンツ(ENGINEERED GARMENTS)と

ドクターマーチン(Dr.Martens)

のコラボブーツです。

アッパー前後のパーツを異なる質感のレザーで切り替え、左右のアシンメトリーに配置。スムースレザー×スエードです。

イングランド製

定価59,400円 (税込)

●表記サイズ●

UK7. 少し大き目の印象です

アウトソール 26.5cm程度

●カラー●

ブラック

#ドクターマーチン

#ENGINEEREDGARMENTS

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ドクターマーチン 商品の状態 やや傷や汚れあり

