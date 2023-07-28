【限定販売】 【美品】浴室テレビ AQUOS 2T-C16AP PC周辺機器

シャープAQUOS 2T-C16AP-W フルハイビジョン 防水&ワイヤレス設計

2020年製TOSHIBA REGZA 32S24液晶テレビ



SANDISK サンディスク SDXCカード 1TB

2018年製ですが購入したのは2019年です。

logicool MX MASTER 3S

買って数回使いましたが、使用しなくなって保管しておりました。

【N992】Canon TS7430 PIXUS プリンター 複合機 2528枚

動作は確認済みになりましてバッテリーもかなり持ちます。

PIXUS MG5730 印刷枚数1-50枚



HISENSE 50型テレビ 50A6100

防水＆ワイヤレスなのでテレビを家中お好きなところへ

SHARP AQUOS クアトロン 3D G G9 LC-46G9

運ぶことができ、どこに置いてもクリアな高画質聞き取りやすい、

Kingston SDカード 128GB UHS-Ⅱ V90 キングストン

防水フロントスピーカーを搭載しています。

VIVEトラッカー (3.0) 3個セット 腰ベルト付き

ワンタッチ防水キャップで、水場への移動もらくらく

xtryfy m42 wireless 白

画面撥水コーティング仕様なので、汚れがつきにくく、

【美品】カラー液晶ワープロ 文豪 JX-A200 NEC

お手入れがしやすいです！

日産純正 リーフ充電ケーブル 7.5m

箱はないのでプチプチに包んで適度な箱に入れ発送します！

【セット】oculus rift & oculus rift touch VR



Logicool G-X52 HOTAS X52 シュミレーションコントローラー

【以下詳細説明】

モバイルモーションキャプチャmocopi モコピ QM-SS1

SHARP AQUOS ポータブル AP/AF 2T-C16AP-B

Apple / iPad Magic Keyboard(11inch)



キャノン レーザープリンター A4モノクロ複合機 Satera MF262dw

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

au HTC J butterfly HTV31 シルキー 新品未使用

DLNA対応有

幅広デスクライト♪5段階調光♪回転可能♪

HDD記憶容量・(新)クラス別: 500−599G

WD-BLACK D50 1TB SSD搭載外付けドッグ

HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDR

GARMIN(ガーミン) Index S2 Smart Scale

LEDバックライト有

iPad Magic Keyboard 12.9インチ 日本語 MXQU2J/A

LED種類: エッジライトLED

ファミリーコンピュータ ディスクシステム

NETFLIX: NO NETFLIX

BLACKMAGIC DESIGN DECKLINK MINI RECORDER

WEB CONTENT ACC

新品未使用！Logicool G-PPD-003WL-WH WHITE

color: BLACK

アデストストレートアイロンＤＳ

アスペクト比: 16:9

ガラスマウスパッド コントロール系 ブラック

イーサネット端子有

NETGEAR RAX200 AX11000 Wi-Fi 6 ルーター

ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

XPPen液タブ Artist12セカンド豪華版

ハイビジョン対応: FULL HD

美品Apple TV 4K 第二世代 32GB HDMIケーブル付

ビデオ・フォーマット: HDD

ITPROTECH バータイプ液晶モニター LCD14HCV-IPSW

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有

SHARP 22V型液晶テレビ 2T-C22DE-B

外付けHDD対応有

Samsung 980 PRO ヒートシンクモデル 2TB PS5動作確認済み

画素数クラス別(横): 1920−3839

レシートプリンター シチズン CT-S601 IIS3ETJBKP

画素数クラス別(縦): 1080−2159

ASUS Zenbook Pro 14 Duo テックブラック

画面サイズ・クラス別3: 16−21インチ未満

Apple Watch series3 セルラーモデル 42mm

画面サイズ・クラス別4: 16インチ

【定価5万円程度】Ultimate Hacking Keyboard 無刻印

防水保護機能種類: 防水

HTC VIVEトラッカー 3.0 まとめて3個

電源タイプ: AC/カー電源/バッテリーパックタイプ

a様専用 APPLE WATCH3 38

高速液晶表示: 60ヘルツ

EPSON EP-881AW 動作確認済み 変えインク付き



★POWERCOLORグラフィックボードRadeon RX7900XTX 24G

#シャープ

SONY WEGA DA75 KV-21DA75

#SHARP

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

シャープAQUOS 2T-C16AP-W フルハイビジョン 防水&ワイヤレス設計 2018年製ですが購入したのは2019年です。買って数回使いましたが、使用しなくなって保管しておりました。動作は確認済みになりましてバッテリーもかなり持ちます。防水＆ワイヤレスなのでテレビを家中お好きなところへ運ぶことができ、どこに置いてもクリアな高画質聞き取りやすい、防水フロントスピーカーを搭載しています。ワンタッチ防水キャップで、水場への移動もらくらく画面撥水コーティング仕様なので、汚れがつきにくく、お手入れがしやすいです！箱はないのでプチプチに包んで適度な箱に入れ発送します！【以下詳細説明】SHARP AQUOS ポータブル AP/AF 2T-C16AP-BBS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDLNA対応有HDD記憶容量・(新)クラス別: 500−599GHIGH DYN. RANGE_ST: NO HDRLEDバックライト有LED種類: エッジライトLEDNETFLIX: NO NETFLIXWEB CONTENT ACCcolor: BLACKアスペクト比: 16:9イーサネット端子有ディスプレイタイプ: LCD(液晶)ハイビジョン対応: FULL HDビデオ・フォーマット: HDD地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有外付けHDD対応有画素数クラス別(横): 1920−3839画素数クラス別(縦): 1080−2159画面サイズ・クラス別3: 16−21インチ未満画面サイズ・クラス別4: 16インチ防水保護機能種類: 防水電源タイプ: AC/カー電源/バッテリーパックタイプ高速液晶表示: 60ヘルツ#シャープ#SHARP

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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