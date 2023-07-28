【限定販売】 【美品】浴室テレビ AQUOS 2T-C16AP PC周辺機器

シャープAQUOS 2T-C16AP-W フルハイビジョン 防水&ワイヤレス設計
2020年製TOSHIBA REGZA 32S24液晶テレビ
SANDISK サンディスク SDXCカード 1TB
2018年製ですが購入したのは2019年です。
logicool MX MASTER 3S
買って数回使いましたが、使用しなくなって保管しておりました。
【N992】Canon TS7430 PIXUS プリンター 複合機 2528枚
動作は確認済みになりましてバッテリーもかなり持ちます。
PIXUS MG5730 印刷枚数1-50枚
HISENSE 50型テレビ 50A6100
防水＆ワイヤレスなのでテレビを家中お好きなところへ
SHARP AQUOS クアトロン 3D G G9 LC-46G9
運ぶことができ、どこに置いてもクリアな高画質聞き取りやすい、
Kingston SDカード 128GB UHS-Ⅱ V90 キングストン
防水フロントスピーカーを搭載しています。
VIVEトラッカー (3.0) 3個セット 腰ベルト付き
ワンタッチ防水キャップで、水場への移動もらくらく
xtryfy m42 wireless 白
画面撥水コーティング仕様なので、汚れがつきにくく、
【美品】カラー液晶ワープロ 文豪 JX-A200 NEC
お手入れがしやすいです！
日産純正 リーフ充電ケーブル 7.5m
箱はないのでプチプチに包んで適度な箱に入れ発送します！
【セット】oculus rift & oculus rift touch VR
Logicool G-X52 HOTAS X52 シュミレーションコントローラー
【以下詳細説明】
モバイルモーションキャプチャmocopi モコピ QM-SS1
SHARP AQUOS ポータブル AP/AF 2T-C16AP-B
Apple / iPad Magic Keyboard(11inch)
キャノン レーザープリンター A4モノクロ複合機 Satera MF262dw
BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ
au HTC J butterfly HTV31 シルキー 新品未使用
DLNA対応有
幅広デスクライト♪5段階調光♪回転可能♪
HDD記憶容量・(新)クラス別: 500−599G
WD-BLACK D50 1TB SSD搭載外付けドッグ
HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDR
GARMIN(ガーミン) Index S2 Smart Scale
LEDバックライト有
iPad Magic Keyboard 12.9インチ 日本語 MXQU2J/A
LED種類: エッジライトLED
ファミリーコンピュータ ディスクシステム
NETFLIX: NO NETFLIX
BLACKMAGIC DESIGN DECKLINK MINI RECORDER
WEB CONTENT ACC
新品未使用！Logicool G-PPD-003WL-WH WHITE
color: BLACK
アデストストレートアイロンＤＳ
アスペクト比: 16:9
ガラスマウスパッド コントロール系 ブラック
イーサネット端子有
NETGEAR RAX200 AX11000 Wi-Fi 6 ルーター
ディスプレイタイプ: LCD(液晶)
XPPen液タブ Artist12セカンド豪華版
ハイビジョン対応: FULL HD
美品Apple TV 4K 第二世代 32GB HDMIケーブル付
ビデオ・フォーマット: HDD
ITPROTECH バータイプ液晶モニター LCD14HCV-IPSW
地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有
SHARP 22V型液晶テレビ 2T-C22DE-B
外付けHDD対応有
Samsung 980 PRO ヒートシンクモデル 2TB PS5動作確認済み
画素数クラス別(横): 1920−3839
レシートプリンター シチズン CT-S601 IIS3ETJBKP
画素数クラス別(縦): 1080−2159
ASUS Zenbook Pro 14 Duo テックブラック
画面サイズ・クラス別3: 16−21インチ未満
Apple Watch series3 セルラーモデル 42mm
画面サイズ・クラス別4: 16インチ
【定価5万円程度】Ultimate Hacking Keyboard 無刻印
防水保護機能種類: 防水
HTC VIVEトラッカー 3.0 まとめて3個
電源タイプ: AC/カー電源/バッテリーパックタイプ
a様専用 APPLE WATCH3 38
高速液晶表示: 60ヘルツ
EPSON EP-881AW 動作確認済み 変えインク付き
★POWERCOLORグラフィックボードRadeon RX7900XTX 24G
#シャープ
SONY WEGA DA75 KV-21DA75
#SHARP
エルゴトロン LX デスクモニターアームシングル マットブラック
【11世代】Amazon Fire HD 10 タブレット ブラック 32GB
東プレ REALFORCE R2-JPVM-WH スーパーホワイト+シルバー
ロジクールG PRO X マウス SUPERLIGHT レッド
シャープAQUOS 2T-C16AP-W フルハイビジョン 防水&ワイヤレス設計 2018年製ですが購入したのは2019年です。買って数回使いましたが、使用しなくなって保管しておりました。動作は確認済みになりましてバッテリーもかなり持ちます。防水＆ワイヤレスなのでテレビを家中お好きなところへ運ぶことができ、どこに置いてもクリアな高画質聞き取りやすい、防水フロントスピーカーを搭載しています。ワンタッチ防水キャップで、水場への移動もらくらく画面撥水コーティング仕様なので、汚れがつきにくく、お手入れがしやすいです！箱はないのでプチプチに包んで適度な箱に入れ発送します！【以下詳細説明】SHARP AQUOS ポータブル AP/AF 2T-C16AP-BBS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDLNA対応有HDD記憶容量・(新)クラス別: 500−599GHIGH DYN. RANGE_ST: NO HDRLEDバックライト有LED種類: エッジライトLEDNETFLIX: NO NETFLIXWEB CONTENT ACCcolor: BLACKアスペクト比: 16:9イーサネット端子有ディスプレイタイプ: LCD(液晶)ハイビジョン対応: FULL HDビデオ・フォーマット: HDD地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有外付けHDD対応有画素数クラス別(横): 1920−3839画素数クラス別(縦): 1080−2159画面サイズ・クラス別3: 16−21インチ未満画面サイズ・クラス別4: 16インチ防水保護機能種類: 防水電源タイプ: AC/カー電源/バッテリーパックタイプ高速液晶表示: 60ヘルツ#シャープ#SHARP