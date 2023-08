THE NORTH FACE

日帰りの山登りで1日だけ使用しています。

泥汚れは多少付着していますが、1日のみの使用なので損傷、痛み等なく美品です。

付属していた物は全て同封致します。

クレストン ミッド フューチャーライト

レディース

W Creston Mid FUTURELIGHT

THE NORTH FACE 美品箱付き トレッキングシューズ

NFW52020 KW

定価22,000

ミクロ単位のポリウレタン繊維を吹き重ねたナノフィルム状の防水透湿素材「FUTURELIGHT(THE NORTH FACE独自研究開発素材)」を採用した、3シーズンのトレッキングに適した女性用の軽量防水トレッキングシューズ。ミッドフットにつま先からかかとまでをカバーするラスティングボード(シャンクプレート)を入れることで、ボトムユニットの剛性を強化。凹凸の多い路面でもフラットな着地ができ、重い荷物を背負っていても安定した歩行をサポートします。滑りにくいラグデザインのエクスクルーシブ・ビブラム ラバーアウトソールを配置。日本人に合わせたオリジナルのラストを採用し、快適さを高めています。

▼ 重さ

433g(7インチ / 片足)

▼ 素材

〔アッパー〕FUTURELIGHT メンブレン、シンセティックレザー&耐久ナイロンメッシュアッパー、EVAフットベッド、ラバーマッドガード

〔ボトムユニット〕圧縮成形EVAミッドソール、CRADLE ヒールテクノロジー、ポリプロピレンラスティングボード、エクスクルーシブVibram ラバーアウトソール

▼ 機能・特長

・【CRADLE】

着地時の踵にかかる衝撃を吸収して和らげ、快適な歩行を促します。踵を囲むようにサポートパーツを配置し、その中央にクッション素材を入れることで、シューズ内での踵のポジションを安定させます。

・【FUTURE LIGHT】

ミクロ単位のポリウレタン繊維を吹き重ねるナノスピニング製法でシート状にした、THE NORTH FACE独自研究開発の画期的な防水透湿素材。非常に高い防水性を維持しながら、一般的な防水透湿素材の約20倍の通気性を誇る特長をもち、行動中の衣服内温度を効果的にコントロール。

カラー···ブラック

履き口···紐

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

