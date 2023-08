ご覧頂きましてありがとうございます。

☆即購入歓迎☆フォロー割実施中☆

※〜3999円→100円引き

※〜9999円→200円引き

ソフ

※10000円〜→300円引き

上記に加え、

☆まとめ買いで合計から200円引き☆

☆リピーターの方は更に200円引き☆

コメントにて「フォロー割」「まとめ買い割」「リピ割」とお知らせください(^^)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

● 実寸(単位:cm) ●

着丈69

身幅63

肩幅48

袖丈62

※多少の誤差はご了承ください

メンズ・レディース問わず着て頂けます

● サイズ表記 ●

L

● 素材 ●

ナイロン

● カラー / 柄 ●

オフホワイト 白系

● 状態 ●

ボディ、うっすら汚れ箇所あり

● 商品詳細 ●

70s トラックジャケット

ワントーンコーデにも◎

◯ ご不明な点はお気軽にご質問ください^ ^

◯ #古着屋372

他にもトレンドの90s・スポーツミックス・ストリート系から一点物まで、幅広い古着を中心に取り揃えております。ご覧頂けると嬉しいです。

ナイロンスウェットゲームシャツピステ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

