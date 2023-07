※値下げ不可

値段は10万円ほど

丈直しなし、ポケットの仕付け糸も取っておりません(写真参照)

表地:ウール100%(羊毛)

裏地:キュプラ54%、レーヨン46%

産地:イタリア

サイズ:44

型番: 27a01744e

カラー:チャコールグレー

ウエスト 73cm

股下 83cm

ワタリ 26cm

裾幅 16cm

になります。

素人寸法になりますので多少の誤差はご了承ください。

エディ・スリマン

Hedi Slimane

検索用

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セリーヌ 商品の状態 未使用に近い

※値下げ不可セリーヌ ウールギャバジンスラックス パンツ値段は10万円ほど丈直しなし、ポケットの仕付け糸も取っておりません(写真参照) 表地:ウール100%(羊毛)裏地:キュプラ54%、レーヨン46%産地:イタリアサイズ:44型番: 27a01744eカラー:チャコールグレーウエスト 73cm股下 83cmワタリ 26cm裾幅 16cmになります。素人寸法になりますので多少の誤差はご了承ください。エディ・スリマンHedi Slimane検索用Ships jet blue Beams United arrows HMB BCAA adidas NIKE Champion UNION JORDAN supreme north soph fcrb jordan neighborhood soph Under armour puma max air project ROCK world footwear gallery saint Laurent Dior made in italy スラックス チノパン Burberry 伊勢丹 クラシックパンツ

