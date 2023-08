☘☆ご覧いただきありがとうございます☆☘

PSA10 ピッチのピカチュウ Jリーグ サッカー プロモ 鑑定品 XY-P

NEL card collectionと申します❗

⭐同時購入(2点以上)の場合、追加購入品毎に100円値引きします⭐

→購入前に専用を作りますので、コメントください

クリックするとポケモンカード一覧へ→ #ポケモン屋

トラブル防止のため、完美品を求める方は、ご購入をご遠慮くださいませ

状態は写真での判断でお願いします

梱包方法については、折れと水濡れ防止はしてあります

⚠️注意について

1取り置き 可(一週間まで)

2バラ売り 不可

3値下げ 不可

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

